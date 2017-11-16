美前副總統高爾低調訪台　對Gogoro員工演講

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾獲諾貝爾和平獎的美國前副總統高爾（Al Gore），在電動機車廠商Gogoro安排下，正在台灣訪問。不過，高爾訪台行程相當低調，目前不清楚其他行程細節。



中央社引述兩位立法委員透露，經向外交部求證，高爾確實已訪台。Gogoro今年稍早增資時，高爾創立的一家投資公司曾參與投資。



報導指，高爾今（16）日在台北市福華國際文教會館，向電動機車廠商Gogoro 約1200名員工演講。Gogoro 相關人士表示，不清楚高爾是否有其他行程。



據Gogoro相關人士稱，高爾也是Gogoro投資人，創立的永續能源發展基金會Generation與Gogoro理念相近，過去Gogoro也曾請全體員工觀看高爾參與的環境保護紀錄片「不願面對的真相（An Inconvenient Truth）」。



Gogoro今年9月中完成第3輪募資，引進包括淡馬錫、高爾創立的Generation、法國能源巨擘ENGIE、住友商事等大咖投資人，總募資金額達3億美元（約新台幣90億元）。



69歲的高爾是民主黨籍，1993年到2001年擔任美國總統柯林頓（William J. Clinton）副手，之前曾先後擔任美國國會眾議院和參議院議員。

在2000年美國總統大選中，高爾雖無緣坐上總統大位，但投入更多心力在環保議題上。高爾因為推動世人對氣候變遷與環境議題的了解，2007年與聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC），共同獲頒諾貝爾和平獎。

值得一提的是，2000年總統大選是美國史上最難分軒輊的總統選戰之一，當年高爾贏得普選選票，選舉人票卻不及共和黨籍對手小布希（George W. Bush），而計票最大爭議，就發生在當時由小布希胞弟傑布（Jeb Bush）擔任州長的佛羅里達州。聯邦最高法院介入審理後，以5比4票做出有利於小布希的判決。



中央社報導，高爾在2000年12月13日發布敗選演說之前，在講台頓了約7秒鐘整理情緒，接著提議與小布希會面，因為這樣「我們才能就選戰和競逐產生的分歧，開始療傷止痛」。



他當時表示，他不同意最高法院的裁決，但願意接受。他說：「今晚，為了我們做為人民的團結和我國的民主發展，我承認敗選。」



熱衷環保議題的高爾，1970年代剛入國會時即舉辦首場氣候變遷國會聽證，1990年代後期更卯足全力推動京都議定書，2004年共同創立「世代投資管理公司」（Generation Investment Management），數年後設立「氣候保護聯盟」（The Alliance for Climate Protection），並在2006年推出氣候變遷紀錄片《不願面對的真相》（An Inconvenient Truth）。

然而，全國公共政策研究中心（NCPPR）2017年的研究，指控這位氣候變遷專家「一年的用電量多於一般美國家庭21年的用量」，他也為此遭致批評。