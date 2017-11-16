南韓災後重建　大學聯考破天荒延後一週

(台灣英文新聞 / 國際組綜合報導) 自有歷史紀錄以來，南韓未曾因天災更改大學聯考日期，南韓教育部考量15日發生規模5.4地震，造成不少學校發生受損情況，破天荒宣布原訂16日舉行的大學聯考延期一週。

南韓國務總理李洛淵，今(16)日召集政府官員舉行緊急會議一開場就表示，當務之急是要災後重建，和減輕浦項市民的不便。並要求核電廠在餘震持續發生下，要繼續維持緊急警戒情況。目前，位於浦項市附近的幾座核電廠都未受損害，且正常運作。

根據《韓國放送公社》(Korean Broadcasting System)報導，這起規模5.4地震，至少造成57人受傷，其中有10人仍在醫院接受治療，逾1500人撤離家園，還有上千棟房屋與車輛損毀。

根據媒體報導，原訂16日舉行的南韓大學聯考，南韓教育部考量安全與考試公平等因素，決定將大考延到23日舉行。這也是南韓1993年實施聯考制度以來，首次因天災延期。

另外，南韓前兩大記憶晶片製造商三星電子與海力士（SK Hynix），雖然生產線設備偵測到地震後一度自動停機，但隨即回復正常運作，惟廠方仍在檢查建築與機台狀況。而面板廠部分，樂金集團旗下的樂金顯示器（LG Display）同樣在地震後一度停機，但在檢查後已經恢復運作。

這起強震，是自從1978年起有記錄以來，南韓規模第二大的地震，僅次於2016年9月12日同樣在南韓東南方慶州市（Gyeongju）發生的規模5.8強震，當時造成21人受傷。

照片取自美聯社網站