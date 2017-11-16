2017 醫療公益獎專題 醫療教育研究獎 : 林家瑋  

( 臺灣英文新聞 / 記者 李佳 臺北採訪報導 ) 雙和醫院加入駐馬紹爾臺灣衛生中心計畫，至今已邁入第四年，提升馬紹爾醫療品質和環境，今年的醫療教育研究獎得主－林家瑋副院長，正是帶領兩邊醫療的幕後推手。

圖為 李飛鵬院長及林家瑋副院長帶領來訪貴賓參與馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展 ( 圖 / 林家瑋提供 )

林家瑋從臺北醫學院醫學系畢業後，追隨邱文達前部長學習神經外科，曾獲得最佳主治醫師的殊榮！2005年，當時萬芳醫院引進世界最新「電腦刀立體定位放射手術系統」，為臺灣腦部腫瘤病患帶來優質的治療選擇。2013年，林家瑋就任雙和醫院副院長，不僅建置行動醫療車，帶領醫護人員深入偏鄉醫療，也親自支援。

對於國際醫療，更是滿腔熱血努力開拓，那時在臺灣駐馬國大使以及馬國衛生部長共同帶領下，林副院長於馬久羅醫院建置PAC及HIS系統、協助馬國醫事人員訓練，深入社區為兒童及社區民眾，進行篩檢及衛教。

這項衛生計畫共有「醫療人才培訓」、「健康營造」、「青少年健康促進」、「醫務管理」、「公共衛生」、「醫療服務」、「資訊系統提升」及「國際衛生交流合作」等八項計畫，期待透過整合醫療，照顧馬紹爾居民健康與生活，提升馬紹爾醫療品質和環境。

在學術研究上，林副院長也有相當大的付出，像是執行馬紹爾衛生中心專案時，對當地兒童受寄生蟲感染的狀況極為關心，與北醫分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授范家堃共同深入探討當地寄生蟲感染問題並求改善防治之道。

2017年，雙和醫院與馬紹爾群島共和國簽署「醫學生實習培訓合作協議」，林副院長親自為馬紹爾量身訂做培訓計畫，不但將台灣優質醫療及教育水準向國際推近，更強化該國的醫療實力及從業人員的數量與品質為終極目標。

圖為 2017年2月與馬國簽訂「醫學生實習培訓合作協議」( 圖 / 林家瑋提供 )

「並不是為了讓自己或醫院變得比較厲害，而是真正能夠用最新的技術幫助病人，給予他們良好的醫療品質。」林副院長表示跟上國際趨勢是一項重要的課題，擁有國際觀，除了掌握新的知識技術，對於自身的檢討也會有更深層的體悟，他仍強調，「認真地學習知識、真心地幫助病人，才是身為醫師最基本的倫理道德。」