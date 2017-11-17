〈時評〉勞基法修正重點在彈性

攸關一例一休的勞基法再修正案出爐，資方終於稍為鬆了一口氣， 但勞團卻批評勞工權益大衰退；其實，勞基法是天秤兩端， 每次修法總會幾家歡樂、幾家愁，重點在於增加勞方與資方的彈性， 並且在條例中明文規定，徹底落實。



勞基法修法向來會觸動敏感勞資關係，因為若是太嚴苛， 勞工雖獲得充分保障，但可能影響到企業運作，反而得不償失， 去年通過、今年上路的勞基法修正案，就是處於這樣的一個狀態。



然而，勞基法一旦過於寬鬆，給予企業運作的方便， 結果可能是讓勞方權益受損，這正是此次勞基法修正案提出後， 勞團大肆批評勞基法大走回頭路的原因。



目前主要爭議有幾項，首先是每周一例一休的規定， 是否要給予企業更多調整空間，其二是連續兩天上班的間隔時間， 到底應該要8小時或是11小時，其三是加班總時數的多寡。



可以預見的結果是，行政院拋出修正版本後，送到立法院審查時， 各黨團都會再加碼，勞資雙方也會各自找立委遊說， 又會形成一場大混戰，最後結果會偏向哪方都不知道， 但肯定絕對會有人不滿意。



政府照顧勞工本來就是份內之事，但也有協助企業發展的重責大任， 只是自由市場的邏輯就是不要介入太多，對於勞資雙方的關係， 也應該給予一些彈性空間。



目前實施的勞基法，最令勞資批評的是，政府管太多， 像是一例一休和加倍計算的加班費，導致資方不敢讓勞工加班， 勞工想加班多賺點錢也沒辦法，造成雙輸局面。



事實上，政府不妨只要訂出一些原則就好， 再由各行各業衡量產業特性，予以自行調整，但調整過程中， 必須經過勞資協調的這道程序，並且送到勞動檢查單位核查。過去， 有些事情雖規定勞資協調，但往往未好好落實，聊備一格，如今， 可以藉由這次勞基法的調整，訂出明確規範。



若是能透過勞基法，讓勞資雙方找到一個合宜的運作方法， 讓企業永續發展，勞工可以賺到錢，才是正本清源之道， 而不是事事限制，阻礙企業生產、導致勞工荷包縮水。

（作者李平華，資深媒體人）