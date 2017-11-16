美國會報告邀台軍演 總統府：持續與美方保持密切溝通

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 美國國會美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）於華盛頓時間15日向國會遞交「2016年USCC年度報告」，報告建議美國行政部門，應邀請台灣參與或以觀察員身分參加美國主導的雙邊或多邊軍事與安全演習。對此，總統府表示感謝，並且強調台灣會持續與美方保持密切溝通與合作，提升雙邊的整體關係，相信更健全的台美關係有助於區域和平及穩定。

委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）向《中央社》記者表示，中國方面寧可增加壓力，也不願降低。

上周在美國總統川普訪問中國北京與習近平見面之際，在華府，兩位共和黨籍美國聯邦眾議員7日提出「台灣安全法」草案，除推動美、台外交與國防資深層官員互訪，也要求重新建立美台關於軍售的戰略對話、軍艦互訪及邀請台灣參加兩項軍演。

根據《中央社》報導，USCC的報告也呼籲美國政府應當邀請台灣參與，或至少以觀察員身分，參加由美國主導的雙邊或多邊軍事與安全演習，包括環太平洋軍事演習（RIMPAC）、紅旗軍事演習、「網路風暴」（Cyber Storm）網路攻防演習，以支持台灣增強國防實力，擴大台灣在區域與國際安全貢獻的機會，並對抗中國限制台灣國際空間的企圖。