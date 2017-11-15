貝里斯外長參訪義美工廠 對餅乾包裝情有獨鍾

（台灣英文新聞／台北 綜合報導）中美洲友邦貝里斯（Belize）外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）及訪團一行四人為了解台灣食品加工產業，於週三（15）下午造訪義美位於桃園南崁的食品觀光工廠。

在參觀禮品中心時，艾林頓指著架上排列整齊的鐵盒喜餅表示，他對食品包裝特別有興趣。他認為好的包裝往往能增加消費者購買的意願，因此格外重要。

而艾林頓在稍後也特別讚賞義美食品用來包裝糖果及餅乾的紙包裝，他還說要將這種作法在自己的國家如法炮製，以便吸引更多遊客或是販賣到鄰近國家。

艾林頓及訪團此行先是參觀歷史文物館，由館方解說義美食品公司的歷史，隨後，一行人便前往西點麵包廠，參觀義美自1984年開始就為國內連鎖速食店代工生產的滿福堡麵包，最後還造訪食品安全研究室，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物，為消費者的健康安全把關。

在參觀滿福堡的生產線時，每個人都試吃了剛出爐的熱騰騰麵包，一行人在知悉麵包未添加防腐劑時，更是點頭表示認同。

在參觀完工廠後，艾林頓問起義美公司將生產線自動化的過程中，是否有衝擊到社會，尤其是勞工的問題，義美代表則表示，自動化是為了要滿足龐大的消費者需求，不過即使如此，公司目前還是有數千名員工。

除了艾林頓外，此次貝里斯訪團尚包括外長夫人兼貝里斯市市議會議員艾莉琺（Alifa Karisse Elrington）、貝里斯外交部次長安德魯斯（Patricks Andrews），以及外交部國際政治司司長柏蘭（Ayesha Borland），一行將於17日結束參訪行程，返回貝里斯。

艾林頓及訪團於週二（14）在外交部長李大維陪同下前往總統府晉見蔡英文總統。蔡總統並感謝貝里斯政府多年來支持台灣的國際參與。例如在今年9月聯合國大會期間，艾林頓部長也代表貝里斯政府公開呼籲聯合國以公平正義原則對待台灣人民。

外交部表示，台灣與貝里斯自1989年建交以來，兩國在農漁業、公衛醫療、基礎建設及教育職訓等領域合作成果豐碩。