台北時尚周開幕  伊林名模展示26件新銳設計師作品

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）伊林名模吳品萱領軍26名模特兒，15日在台北松山文創園區內伸展台，展示國內外26名新銳設計師作品，為接連四天的2017台北魅力展揭開序幕。今年紡拓會力邀具影響力國際媒體與來自世界各國專業買主出席，集結亞洲知名服裝服飾品牌齊聚，周末魅力展則開放一般民眾免費入場參觀。

台北魅力展16至19日在台北松山文創園區開展，今年有來自逾20個國家的業內人士來台參展，共有145個品牌共208個攤位。展場除了有逾二百個攤位展出時尚單品，更有動態伸展台時裝秀共14場及靜態研討會共４場。

15日的展前記者會上，伸展台旁擠滿看秀的國際時尚編輯、時尚部落客、與採購買主，現場有26套各國優秀新銳設計師們的經典設計服裝上台，由名模吳品萱領軍26名模特兒演示，也傳達今年展會焦點，即「再生時尚設計」與「認證皮草」。

今年主辦單位紡拓會協助台灣知名縫紉設備製造商高林，與國際知名開創性環保非營利團體Redress合作再生時尚設計，將成衣製造時不要的廢布料集合起來，重新賦予新生命，更與國際組織持續合作協助設計師善用地球友善之材料設計，如美國棉、認證皮草、羊駝毛等。

紡拓會秘書長黃偉基表示，2006年「台北魅力Taipei IN Style展」開辦以來，紡拓會協助台灣時尚設計業者及自創品牌突破困境者開拓商機，透過Taipei IN Style整體規劃，集結具國際市場開發能力之台灣紡織、服裝與服飾時尚品牌、設計師及相關產業等辦理多元行銷活動，成功提升台灣品牌曝光效益，形塑台灣品牌於亞洲市場之國際形象，進而強化接單效益。

黃偉基指出，今年秀展除持續深化國際交流，如日本PARCO的AFC計畫、福岡FACo、香港貿發局，更邀請國際皮草組織來台、及落實政府南進政策與越南時裝節主辦單位、馬來西亞MATRADE等洽談合作，促進國內設計新秀透過這樣的交流平台與國際設計師共同成長。

台北魅力展伸展台秀