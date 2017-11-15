最誘人的米其林海鮮宴 盡在台北萬豪酒店

今年秋天最過癮的米其林法式海鮮宴！來自法國布列塔尼半島的米其林二星餐廳L'Auberge des Glazicks名廚奧利維耶Olivier Bellin將於11/24、25兩日限時蒞臨「全台最潮20樓高空燒烤酒吧」台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill！奧利維耶曾與「世紀名廚」Joël Robuchon侯布雄及Alain Ducasse艾倫杜卡斯共事，2010年摘下米其林二星，並曾登上國際頂級餐飲指南《Les Grandes Tables du Monde》而成為家喻戶曉的明星主廚，這回將與INGE’S主廚翁士峻攜手獻上今年秋天最令人期待的海鮮盛宴！

必吃「龍蝦包」(晚間菜色)將彈牙可口的極鮮龍蝦肉，夾入香綿誘人的布里歐許奶油麵包，襯上咖哩醬及葡萄柚蘋果泥，還有超美味小螯蝦(午間菜色)以大火香煎，綴上酸甜鳳梨丁及以奶油、香草及陳蒿入味的香濃螯蝦汁！午間包含多利魚、烤乳豬及奶油香草小螯蝦等三道料理搭甜點，每套NTD2,600+10%，晚間包含魚子醬、生蠔、海膽、羅勒小螯蝦、龍蝦布里歐許、菲力牛排搭墨魚餃等六道料理及甜點，每套NTD5,400+10%。品嚐最道地的布列塔尼海鮮盛宴，請洽台北萬豪酒店(02)8502-9999轉INGE’S Bar & Grill。