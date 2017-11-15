富邦大財富，悠遊全台灣！

來了！帶一支手機悠遊全台灣的時代真的來了！台北富邦銀行於今年領先全台攜手台灣大哥大及悠遊卡公司推出Wali APP手機信用卡及手機悠遊聯名卡自動加值服務後，三方再次合作於11月份發行「富邦台灣大哥大悠遊聯名卡」。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，Apple Pay等國際行動支付在今年登台後帶動手機行動支付的熱潮，但皆無法提供上百萬捷運族手機悠遊卡自動加值服務，使得消費者仍然需要找尋加值機以現金來進行手機悠遊卡的加值。這次跨金融、電信、及電子票證三個產業的新服務，除了解決消費者手機支付無法自動加值悠遊卡的痛點外，還有二個第一：(1)可使用通路數量為行動支付產業第一，囊括全台九成感應式支付場景（包含全台非接觸式信用卡及悠遊卡約25萬個支付點）；(2)第一個使客戶可以完全「無卡消費」的發卡銀行。

為了使更多消費者體驗「無卡消費」的生活，北富銀特別將本次合作以〝富邦「大」「財」「富」，悠遊全台灣〞為主題，提供消費者自動加值不限通路、不限名額，自動加值次數愈多，回饋愈高的優惠活動。「大」「財」「富」三個字即代表富邦台灣「大」哥大聯名卡、「財」神卡、及「富」利生活卡三張富邦銀行具備悠遊卡功能的卡片，三種卡片都可以加到Wali APP中進行手機支付、自動加值及享受加值愈多優惠愈多的好處。當然，三張卡片的優惠，以本月上市的「富邦台灣大哥大悠遊聯名卡」Wali APP自動加值最高10%現金回饋為市場目前最殺的悠遊卡優惠。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，這張電信悠遊聯名卡是悠遊卡重要的里程碑，悠遊卡自2016年推出電信悠遊卡，將手機變身悠遊卡，無論乘坐交通工具或進行小額消費，用手機都可輕鬆支付。現在與北富銀及台灣大一起推出手機悠遊聯名卡，將手機上的悠遊卡升級，更於國內首創推出自動加值功能，再也不用擔心餘額不足的問題，悠遊嗶付更便利。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大Wali App為國內手機悠遊卡市佔率第一，用戶活躍率和每月平均消費金額都高於悠遊卡實體卡，顯示手機交通卡能有效提升非現金使用率。目前台灣大Wali App下載數超過80萬，目標年底可突破百萬、交易筆數超過500萬筆。本次創新推出結合信用卡、悠遊卡及自動加值的整合性服務，全方位涵蓋民眾生活中所有消費場景，預計三強攜手合作下，Wali App將襲捲全台！

為了讓支持Wali APP的現有用戶優先享受這個新功能，同時感謝客戶對北富銀及台灣大哥大的支持，這次富邦台灣大哥大悠遊聯名卡特別提供僅限Wali APP用戶的預約辦卡早鳥優惠，即日起至2017/11/23止，不論新舊卡友只要透過Wali APP預約辦卡，刷卡滿額即享三好禮-美國Mia Toro便利摺疊旅行背包、西華心型小烤盅2入乙組及7-11百元商品卡，全部一起帶回家。

最後，要提供消費者判斷自己是不是終於可以全面擺脫現金和錢包，走入無卡消費時代的小密訣：I 〝WANT〞了沒?

▲台北富邦銀行總經理程耀輝(左)、悠遊卡公司董事長林向愷 (中)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右)， 攜手向消費者介紹三家合作推出的「富邦台灣大哥大悠遊聯名卡」