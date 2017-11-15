國家通訊傳播委員會4G釋照第二階段位置競標結束

國家通訊傳播委員會11月15日完成4G釋照第二階段位置競標程序，中華電信確定取得1800MHz C6-1頻段及2100MHz E9-E12頻段，不僅獨家取得最大頻寬2x25MHz，也取得最佳頻率位置，奠定行動寬頻發展的長期優勢。國家通訊傳播委員會本次釋照參考先進國家作法，首次採用「數量」及「位置」二階段競標，適當反映相同頻段之頻率應各區塊等值的合理性，並避免頻率的不連續及互卡問題，有助於提升頻率使用效率，並讓3G網路得以平順延續，維持眾多客戶的語音服務及持用3G手機客戶的行動上網服務。

中華電信鄭優董事長表示：「中華電信充分了解4G客戶對於高速行動上網的需求日漸增高，經積極加強網路建設，106年基地台設備總量成長40%，其中2600MHz頻段更大幅增加4,600台，已顯著提升手機上網品質。而本次取得的1800MHz C6-1頻塊與既有的C5相鄰，組成連續20MHz頻寬，可快速將其效能增加1/3，有感提升客戶的行動上網體驗；2100MHz頻段則可兼顧眾多客戶既有終端的行動語音及上網需求。中華電信除了不斷精進網路品質，更將擴大偏遠地區網路涵蓋以縮短城鄉數位落差；同時，也將加速物聯網、智慧城市與布局5G之發展。」

中華電信於此次競價，成功取得1800MHz C6-1頻段及2100MHz E9-E12頻段，是唯一取得最大頻寬2x25MHz的業者。中華電信表示，取得執照後，將充分運用新取得之頻率，並與既有900MHz、1800MHz、2600MHz頻譜搭配，為客戶打造更優質的行動網路服務。