富邦金控董事長蔡明興獲頒臺灣大學傑出校友

富邦金控董事長蔡明興今(15)日獲頒第十二屆臺灣大學傑出校友。蔡明興帶領富邦金控併購成長，並領導台灣大哥大成為數位匯流領導品牌，同時熱心公益，積極回饋社會與母校，傑出成就備受肯定。富邦集團故總裁蔡萬才、富邦集團董事長蔡明忠亦曾分別於2008、2015年獲選臺大傑出校友，父子三人同獲殊榮也創下臺大頒發傑出校友以來首見的紀錄。

國立臺灣大學今日舉行89年校慶慶祝大會，並由代理校長郭大維表揚8位傑出校友，蔡明興獲頒工商類傑出校友，並代表傑出校友發表致詞。

蔡明興表示，在臺大求學時期，讓他深感「人外有人，天外有天」，無論是做學問或做人處事之道，都跟師長、同學學習良多，也結交了許多人生中的摯友。他鼓勵臺大學弟妹，把握在校的時光多學習、多交友，相信將一生受益匪淺，同時他也期勉年輕學子，在追求夢想的過程中，永遠謹記堅持初衷，絕不輕言放棄。

蔡明興也表示，他和父親、兄長都是臺大校友，對於母校都有深厚的情感，現在父子三人先後獲得傑出校友的肯定，這份榮譽也代表著更大的責任，未來將帶領富邦金控朝向成為亞洲一流金融機構的願景邁進，善盡企業社會責任，帶給社會正向的力量！

1978年蔡明興畢業於臺灣大學商學系(工商管理組)，隨後取得美國紐約大學史登商學院金融碩士學位。他曾任職於美國信孚銀行(Bankers Trust)紐約總部的亞洲部門，並回台協助成立信孚銀行台北分行。1983年進入富邦集團工作，負責創立富邦證券、富邦人壽和富邦投信等子公司，並完成台北銀行、富邦銀行(香港)及ING安泰人壽等重要併購案，同時積極佈局中國大陸市場。

蔡明興以前瞻的眼光領導富邦人壽，率先實施通路多元化、產品多元化，並創新成立保險代理人，帶動業務大幅成長。富邦金控已連續八年穩居金控獲利龍頭，富邦人壽即是重要的獲利引擎之一，至2017年6月底止，富邦金控總資產突破新台幣6.5兆元，為台灣第二大金融控股公司。

蔡明興的成就不僅在金融產業，亦延伸至電信產業，現任台灣大哥大副董事長。2006年至2016年10月擔任台灣大哥大董事長期間，在他的領導下，台灣大哥大的業務涵蓋了行動通訊、有線電視、固網的整合通信服務，為台灣數位匯流的領導品牌。

蔡明興於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)，2016年獲《哈佛商業評論》評選為2016「台灣CEO 50強」。

蔡明興積極實踐企業社會責任，富邦集團透過旗下七大基金會為平台，長期關注經濟弱勢、青少年教育、藝術、身心障礙、數位落差、文創發展等面向；並舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」，表彰對台灣有卓越貢獻的個人或團體。富邦金控也是最支持台灣體育的企業之一，是台灣目前唯一同時擁有棒球及籃球兩大運動最高層級球隊的企業，並長期支持許多重要國際賽事及培育菁英選手。

秉持飲水思源及鼓勵創新創業的精神，2014年蔡明興個人與鑽石生技投資公司捐贈共新台幣一億五千萬元，成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發，建構良好創業環境。他亦熱心公共事務，擔任台灣籃球協會副理事長、紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、中國四十人金融論壇常務理事、財團法人台灣大學學術發展基金會董事、國立台灣大學管理學院諮詢委員會委員及卡內基音樂廳理事。

▲富邦金控蔡明興董事長今日獲頒臺灣大學傑出校友， 由臺大代理校長郭大維頒獎表揚。