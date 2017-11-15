臺灣企銀統籌主辦中華工程股份有限公司聯貸案

臺灣企銀統籌主辦中華工程股份有限公司新臺幣19億元聯合授信案於106年11月15日在臺灣企銀總行大樓14樓舉行簽約儀式，並由臺灣企銀董事長朱潤逢先生代表聯合授信銀行團與中華工程股份有限公司董事長嚴雋泰先生共同簽署，本聯貸案由該行統籌主辦，合作金庫銀行及全國農業金庫共同主辦，並邀集華南銀行、板信商銀及上海商銀等五家銀行踴躍參貸下，成功完成本聯貸案。

本聯貸案資金係為支應中華工程股份有限公司推動臺灣桃園國際機場第三航站區土方、基礎工程、機坪、滑行道及機坪設施工程所需資金，桃園機場公司表示，第三航廈預計109年完工，110年試營運，每年可服務達4,500萬人次，屆時將可提升飛航安全及營運服務品質並帶給國人嶄新的面貌。

中華工程股份有限公司主要從事承攬各項重大工程、代辦政府工業區開發、建設開發事業及都市更新事業等業務，工程品質曾獲政府頒發金質獎、金安獎及金路獎，為國內相當具規模之工程廠商。近年來積極拓展都更事業，推出之延壽國宅K區都更融資即為臺灣企銀所承辦，統計今年以來，該行累計都市更新融資金額約50億元，未來仍然秉持支持國家政策及落實居住正義的方針，持續為推動都更業務提供融資需求服務，期許增加社會大眾對於都更的信心，進而讓政府推動都更政策得以順利實現。