中華電信「十全十美推薦購機活動」搭全面屏旗艦機

中華電信持續提供優質服務，今(15)起推出「4G VoLTE高清通話」服務，提供最快一秒撥通、4G通話同時高速上網的高清語音通話服務。中華電信為感謝客戶支持，自11月16日起限時推出全新「十全十美推薦購機活動」，申辦大4G月繳999元(含)以上搭配超夯「全面屏」旗艦機種，不僅享第一年上網吃到飽，還可享VoLTE月租免費(原價30元/月)，並且可再推薦一名親友享新申辦/攜碼申辦指定方案月租半價！獲推薦之門號更只要月繳499元，即可享第一年上網吃到飽與VoLTE免月租費。優惠期間只到106年12月31日止。

中華電信新「十全十美推薦購機活動」，自106年11月16日起至106年12月31日止，不論新舊客戶，申辦大4G購機方案月繳999元(含)以上，搭配超夯VoLTE全面屏機種：中華獨家HTC U11+(128G)、Samsung Galaxy Note8、LG G6…等指定機型，即可推薦一名親友以半價的月租費新申辦或攜碼申辦4G指定購機方案！月租半價超划算，只要月付499元，即享第一年上網吃到飽、第二年起16GB超大上網量。如此好康，快推薦親朋好友一起辦。

全面屏的視覺享受，再搭配上「4G VoLTE高清通話」服務體驗，給客戶視覺和聽覺十全十美的雙重享受。

中華電信提供客戶最多全面屏VoLTE機種，給客戶最豐富的購機選擇！不僅如此，中華電信也與品牌合作，推出獨家贈品！自106年11月16日至106年12月31日止，指定方案搭配Samsung S8、S8+、Note8獨家送LINE FRIENDS粉甜星限定組，內含「Choco後背包」及「LINE造型背蓋」。此外，106年12月31日前持Samsung Galaxy Note 5搭配大4G購機方案(合約期間24/30月)或999精選購機方案換購Note8新機，購機價最高再現折8,000元！另外，最後倒數，106年11月30日以前買Sony Xperia XZ Premium、XZ1雙旗艦，憑盒內刮刮卡序號享MOD新訂閱電影199包月影片暢看一年。享新機優惠，快來中華電信。