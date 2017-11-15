訊映光電股票轉上市案  15日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的訊映光電公司（4155）15日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股20元，並於15日起開始競價拍賣到11月17日結束，於11月21日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.10倍(22元)為承銷價格的上限。至106年11月14日止，訊映光電在興櫃市場的股票成交均價為33.69元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，訊映光電此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有5,927千股，公開申購計有1,581千股，競拍底價每股訂為20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.10倍為承銷價格上限，並於11月23日開始公開申購。

訊映光電成立於2004年，主要產品為血糖測試片及血糖儀占營收比重達90%以上，產品品質精確穩定具備國際水準深獲客戶信賴，行銷觸角已延伸至全球60餘國100家客戶以上，主要銷售地區涵蓋美國、歐洲、中東、東南亞及非洲等地區，產品主要應用於個人居家醫療用血糖量測之醫療器材。主要銷售渠道為品牌通路商、國內外醫療器材經銷商及血糖監測產品製造商。品牌策略則以自有品牌 (歐克血糖儀OKmeter)與合作品牌 (Co-brand Prodigy)於美國品牌銷售之雙品牌為銷售主軸，且截至目前已成功開發多家新客戶並持續出貨中；另外，訊映公司透過整廠輸出技術支援的模式協助客戶在地產銷合作模式，目前已與非洲客戶合作並順利量產出貨，並持續與中東、南歐、南亞、西亞等地區洽談整廠技術輸出合作模式。展望未來，訊映公司藉此品牌策略及合作模式，期能擴大血糖監測產品全球市占率及增添營運成長動能，並貢獻股東權益。

該公司最近三年度合併營收分別為6.34億元、8.57億元及10.40億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢，展望2017年度(今年)，截至2017年前三季合併營收達9.76億元較2016年同期7.35億元成長32.79%，最近年度及2017年前三季稅後淨利分別為85,201仟元及99,015仟元，每股稅後盈餘(EPS)為1.36元及1.57元。