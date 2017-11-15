APEC南海議題成焦點 杜特蒂近日4次提台灣

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導) APEC峰會與東協峰會落幕，南海爭議再度成為焦點，作為東協輪值主席的菲律賓總統杜特蒂，近日以來4次公開提到台灣，以凸顯南海問題的複雜性。



第31屆東協（ASEAN）峰會暨相關會議昨晚在馬尼拉閉幕，杜特蒂在閉幕記者會回答南海相關提問時說：「台灣正聲索我們的一部分海域，中國也在聲索這一部分海域。」



馬拉坎南宮今(15)日向媒體提供記者會的文字紀錄，記錄顯示，杜特蒂自8日以來，第4次在南海議題上提及台灣，顯示他意識到台灣在南海的存在及重要性，南海問題若無台灣參與，恐難以徹底解決。



杜特蒂並透露，北京承諾加快推進南海「行為準則」（COC）的協商，東協10多年前就提議擬訂南海行為準則，以彌捕2002年「南海共同行為宣言」（DOC）的不足。



杜特蒂指出，南海議題之所以複雜，是因為牽涉許多國家，但仲裁結果只對菲律賓和中國有效，對其他聲索方都沒有約束力。2013年，馬尼拉為了南海爭議針對中國提出國際仲裁，常設仲裁法院去年7月裁決中國「九段線」在國際法之下沒有效力，沒有法律根據。為與北京修好，杜特蒂並未拿這項裁決向中國施壓。



他表示，如果菲律賓只跟中國談，等和中國解決爭議之後，又得跟其他聲索方談，「這就是為什麼我們必須等一個大家都在場的場合，來同意一些行為的規範」。



杜特蒂說，目前的當務之急是尋求和平處理爭議之道，至於要如何運用南海，現階段並不重要。



台灣、中國、菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊分別聲索南海的一部分或全部海域。