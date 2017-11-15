手搖飲料先靠邊站 網友最愛的包裝奶茶霸主是？

台灣人超愛喝飲料，不管是吃飽飯後還是消夜搭配香噴噴的炸雞排，都一定要買一杯手搖杯解解渴。其中最受歡迎的又屬珍珠奶茶，幾乎是每間飲料店都一定會有的基本款，不只手搖杯的奶茶受歡迎，前陣子由義美推出的包裝奶茶「厚奶茶」也引起搶購熱潮，連帶的讓市面上不少包裝奶茶的討論度都跟著飆高。

今天的DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》做調查，到底市面上包裝奶茶的霸主是誰，引發網友熱烈討論的原因又是什麼，就讓我們一起看下去吧！

第五名 阿薩姆奶茶

大家都聽過阿薩姆奶茶，但問到是由哪一間公司製造的，相信不少人都答不出來！歷史久到幾乎已不能考的阿薩姆奶茶，最早其實是一間名為「羅莎食品」的公司所生產，後來因為債務糾紛與公司侵占等原因倒閉。現在市面上看到的阿薩姆奶茶則是當初持有股份的股東到處找人代理銷售，因此市面上才會出現不同代理商生產，包裝不斷變化的阿薩姆奶茶，不過對許多從小喝到大的網友來說，懷念的味道是早已回不來了。

第四名 純粹喝系列

由純粹喝推出的一系列文青風包裝奶茶，就算你沒喝過絕對也在朋友的動態上看過！粉紅瓶裝的玫瑰奶茶系列是網友最愛的人氣款，包裝上採用單純簡單的兩種顏色，配上大大的中文字樣，簡約又不失情調的設計，讓很多人買來不是為了喝，而是為了拍照打卡，只要隨便附上一句意義不明的「不要去愛會讓你流淚的男人，因為愛你的男人不會讓你留淚」就能一秒變文青！

第三名 義美奶茶

由義美厚奶茶引起的網路熱潮，讓不少人也注意到義美自家另外生產的「全家限定款」義美奶茶。因為厚奶茶剛出來的時候真的是太難搶了，網路上便開始流傳只要把義美紅茶加上義美鮮奶，味道喝起來就跟厚奶茶差不多，讓很多買不到厚奶茶的人熱烈討論。義美更趁機在網路上大推此款，不過有些人覺得比厚奶茶甜，至於哪個比較好喝就見仁見智了。

第二名 透明奶茶

看起來像水一樣，喝起來卻有奶茶的味道，這是近期在網路上爆紅的「PREMIUM MORNING TEA MILK」透明奶茶，推出後迅速吸引喜歡嘗鮮的朋友體驗。由於真的是太特別了，不少人在網路上猜測透明奶茶的作法，更傳出是用香精調配而成的傳聞，為了闢謠也讓消費者能夠喝的安心，廠商特地出面將透明奶茶製作過程大公開。其實是透過「蒸餾法」提煉出紅茶萃取物，並加入透明的乳清，因為乳清一般是用來製作奶酪，所以有些人才會覺得味道怪怪的。

第一名 厚奶茶

不用多說第一名當然是前陣子爆紅的厚奶茶，造成民眾有如喪屍般搶購的畫面，讓大家印象深刻！從一開始推出時，好市多(Costco)開幕不到五分鐘就全數售罄，雖然現在有網友認為已經差不多退燒了，到了中午時貨架上依然還有剩下，因此還沒喝過的人可以趁現在趕快去體驗一下。根據許多網友的說法表示，厚奶茶的奶味確實相當的濃郁，整體來說是好喝的奶茶，但為什麼能造成大家有如失心瘋一樣的搶購現象還是無法理解啊！

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