每10秒有1人死於慢性阻塞性肺病 9成是菸害引起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部國民健康署資料顯示，國人十大死因中，有6項死因與吸菸有關，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎以及慢性下呼吸道疾病等，其中最密切相關的就是「慢性阻塞性肺病」(簡稱COPD)，明（16）日就是「慢性阻塞性肺病世界日」，北市政府衛生局呼籲，「拒絕「COPD」就從戒菸及遠離菸害做起！」

北市政府衛生局黃世傑局長表示，慢性阻塞性肺病(簡稱COPD) 是一種呼吸道長期發炎，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，其中包括｢慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩大類型，是全世界最嚴重的慢性疾病之一，雖無法完全治癒，但透過治療仍可改善病情，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。

依據國民健康署資料顯示，COPD自102年起已連續3年位居國人十大死因第7名，台灣一年更有超過5千人因COPD死亡，且還是肺癌主要危險因子之一。

9成COPD個案都是「吸菸」及暴露｢二手菸｣引起，所以戒菸與遠離菸害是預防與減輕COPD惡化最有效的選擇。北市衛生局已結合北市超過300以上合約醫事機構提供二代戒菸服務，每次就醫僅需負擔掛號費及最高200元部分負擔藥費，此外還可接受專業醫事人員所提供戒菸衛教服務，鼓勵抽菸的民眾多加利用。