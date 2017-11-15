FDA核准首款內含感測器的藥丸 以監測服藥情形

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥品監督管理局（U S Food and Drug Administration, FDA）於周一（13日）首開先例批准一種「數位藥丸」上市。這種藥丸本身不能治病，但內含的感測器可協助醫師監控患者服藥情況。

外電報導，FDA核准上市的「數位藥丸」名為「Abilify MyCite」，原為日本大塚製藥（Otsuka）治療精神疾病方面的藥物「安立復」（Abilify）；由於患者普遍有不依醫囑服藥的情況，大塚製藥便與美國「普羅透斯數位健康」（Proteus Digital Health）共同研發將其成為含有感測器「數位藥丸」，藥丸大小如一粒沙，成分為矽、銅和鎂。

當患者服下「數位藥丸」後，藥丸中的感測器接觸到胃酸後會產生電子訊息，將患者的服藥時間、劑量透過藍芽傳輸到貼於左胸上的貼片（類似接收器的功用），再傳送和記錄於智慧手機的程式上，另外，也可紀錄睡眠和活動情況、心跳，最後將完整的資訊上傳到網路資料庫，供醫師和患者的4名親友查詢。

醫師表示，不遵從醫囑的服藥行為，不僅影響療效，更造成病情反覆、重覆入院等不必要的醫療和社會成本開銷。根據美國研究機構IMS的報告顯示，2012年美國光花在藥物濫用（泛指藥物不當使用和不必要的藥物開銷）上就超過2000億美元。

但是有專家擔心此舉可能有隱私方面的疑慮，也像是變相懲罰未遵從醫囑服藥患者；運用得當可提高醫療成效，但若遭不肖人士濫用，恐有隱私外洩和引起一連串不必要的爭議。

《相關新聞》

FDA重申：大麻不能消滅和治療癌症

​大豆有益心臟健康？FDA擬撤回該聲明

FDA：解決鴉片成癮 將推動替代藥品

FDA通過基因療法 可望為遺傳性失明患者重現光明

FDA批准CAR-T基因療法 癌症治療大突破

FDA核准血糖監測系統 驗血糖不用再扎針