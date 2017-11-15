封館三月投資數千萬裝潢 「億萬級牛排館」A CUT 12月1日試營運

滿座數100席的牛排館A CUT，去年創下年來客數4.5萬人潮，年營業額1.3億的佳績，連續5年營業額穩定破億，早已成為「億萬級牛排館」，為使顧客滿意與持續奠定A CUT領導地位，「億萬級牛排館」A CUT更投資數千萬重金打造全新空間，部份建材甚至是全台獨家，更增添話題。全新A CUT主打「紳士品味風格」，以寶藍色為基底，大面精品地毯襯底，提升優雅氛圍，燈光則選用全球知名的捷克水晶工藝品牌，捷克設計師特別飛抵台灣，獨家手工打造水晶燈飾，使光的亮度和折射照耀空間，彷若藝術殿堂之感，渲染整體環境。全新A CUT除增加座位數和優化包廂外，更設計獨一無二的「寶石吧檯」，光線透過七彩寶石曲面，呈現繽紛難忘的視覺享受，全大理石鑄造的「全新開放式廚房」、讓主廚團隊演繹美饌的過程，彷若一場「A CUT秀」，零死角的呈現在顧客眼前。全新A CUT將於12/1起試營運，即日起開放訂位。

攤開A CUT品牌史，2007年開幕後，憑藉著獨家肉品、高級服務、定期赴歐美星級餐廳考察、時時推陳出新的菜色，即便牛排館強敵環伺，A CUT卻能引領市場，一枝獨秀，逐步打造出「億萬級牛排館」的金字招牌，也深植顧客心中「台灣本土最好的牛排館」印象，為持續鞏固領導地位，為給顧客更優質的用餐體驗，大到裝潢整體空間，小到使用佳餚的刀叉器皿，國賓大飯店投資數千萬元，如數全部換新，今年年末的聖誕大餐和跨年夜的餐廳首選，全新A CUT即日起開放訂位。