漁光島藝術節  讓你放空99 

( 台灣英文新聞 / 記者 李佳臺南報導 ) 2017「漁光島藝術節」開跑囉 ! 由台南市文化局主辦第一屆「漁光島藝術節」，於11月11日至26日正式登場，這次以「在漁光島放空的99種方法」做為主軸，並結合了14件藝術品及系列活動，邀請民眾一同來「放空充電」!

圖為 漁光島藝術節作品《迷霧森林》( 圖 / 漁光島藝術節臉書 )

位於台南安平西南邊的漁光島，又稱為月牙灣，過去是漁民長期的活動場所，也是南臺灣民眾舒壓的好地方。台南市文化局為還原漁光島自然生態與居住環境，花了兩年時間，展開漁光島新樣貌，特邀9組藝術家團隊創作14件藝術品，並擷取漁村生活藝術和藝術家們特別量身創作之「放空的空間裝置」與「放空圖景」。民眾不僅可來拍照打卡，暫時遠離日常生活的喧囂，透過藝術家的視野，再次看見漁光島的魅力。

【2017漁光島藝術節】活動資訊

​ ● 時間：2017/11/11(六)-11/26(日)，10:00-17:00

● 地點：台南市安平區漁光島（月牙灣）

​ ● 系列活動：

​ 1. 漁光X手_手市集 11/11-11/12，11:00-17:00 安平區漁光路

2. 導覽活動：漫遊漁光島 11/18、19、25、26，14:00-16:00（請至活動粉絲團報名）

​ 3. 工作坊：11/12手繪風箏、11/18槌染、11/25製香14:00-16:00（請至活動粉絲團報名）

​ 4. 精靈幻舞舞團：11/19，16:00 高雄鼓道場

● 交通方式： 1. 台南T-Bike公共自行車：於億載金城站租借，騎乘至漁光島約5分鐘車程。 2. 公車：搭乘2路公車於「濱海站」下車；搭乘14、17、19、88路公車，於「億載金城站」下車，步行至漁光島約15分鐘路程。