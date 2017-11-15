台灣泡麵之父故事  NHK拍成日劇

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）出生在台灣的吳百福，在他48歲時因研發速食麵而成名，1958年創立日清食品，更進一步研發杯麵，帶來食品業重大變革。他中年事業失敗快速振作，因速食麵再站起來，並建立起龐大食品王國，勵志的人生故事更獲日本NHK青睞，將拍成晨間劇「萬福」。

媒體報導，本名吳百福的安藤百福，出生於嘉義，在台南成長，由經營布料批發的祖父母照顧下成長，22歲時以父親的遺產為本錢經營針織品貿易，23歲赴日發展，後來涉足百貨公司和食品業，1957年因貸款的信用合作社倒閉，連帶被迫賣掉自己的事業償債，但他並未因此失意，反而在自家專心研發速食麵，1958年雞味泡麵成功量販熱鎖，同年底創立日清食品，更進一步研發杯麵。

媒體gushi對於日清在日本食品業的影響有了精闢的描述：

日清對於人類的飲食文化有深刻的影響（好的貢獻抑或是壞的貢獻則見仁見智），但他們的產業縮短了人類的用餐時間，而且可以在短時間之內讓人得到飽足感與必要的熱量，特別是能夠以廉價的方式讓飢餓的肚皮得到溫飽，這是非常重要的突破。

但在國內，吳百福的評價兩極，知名作家胡川安撰文《皇民的人生選擇：一段騙子、負心漢、與泡麵的故事》，則將吳比為現代陳世美，並不如他自傳中「宛如神人」。

1966年，56歲的吳百福以第二任妻子安藤仁子之姓，歸化日本籍，成為日本公民。

聯合報報導，統籌製作人真鍋齋在近日新劇發表記者會中表示，吳百福48歲發明泡麵，已是人生折返點，這是一個敗者重新站起來的故事，希望可以鼓勵人們－人生永遠都能重新出發。

劇本將由劇作家福田靖負責，福田曾寫過「HERO」、「破案天才伽利略」等超高收視率作品，大河劇「龍馬傳」也是出自他之手。

晨間劇「萬福」預計明年5月開拍、明年10月1日開始播出，全部共151集。