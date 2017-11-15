驚險萬分！北加州槍手隨機濫殺5死10傷 小學教職員機警救全校

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國北加州一名瘋狂男子14日隨機在路上多處開槍掃射，也曾試圖進入一小學教室企圖進行大屠殺，所幸校方機警立即關門阻止憾事，槍手犯案後周二上午已遭擊斃。

蒂黑馬郡（Tehama County）警官表示，槍手一開始在校園附近開槍，校園行政人員聽到槍聲機警啓動校園警戒模式關閉入口及教室；警方表示，若校方沒有採取這項動作，後果恐不堪設想。

FOXNEWS報導，目擊者指出，槍手駕駛偷來的車衝撞學校圍牆，然後下車持著半自動來福槍走進校園，據報槍手犯案時穿著防彈背心，是有備而來。

槍手後來發現教室全上鎖，因此回到車上開車上路，一邊開車一邊隨機瘋狂射殺路上無辜駕駛與行人。

一名目擊者Ferreira表示，上午八點他開車載女兒去上學，接著他就聽到不遠處有一連串鞭炮聲，學校秘書衝出告訴他趕緊帶著小孩進入校園避難，有人在開槍，Ferreira抱起女兒衝進教室，和14名學童躲在裏面。他們同時也目擊一名男孩來不及逃生，被槍手見到開槍，身中多槍倒地。

另一名目擊者說，她開車載著三名小孩上路，一名陌生男子開車經過就朝她們開槍，她不幸中彈，而其中一名小孩因流彈波擊受到輕傷。

這起瘋狂掃射案，CNN報導指共有5人死亡，至少10人受傷。

截至出稿前，警方尚未公布遭擊斃槍手身份，警方隨後在他車上找出多把槍枝；警方初步排除與恐怖主義有關。

一名槍手鄰居接受當地媒體報導指出，槍手近來瘋狂練習射擊，這陣子下來恐怕有數百發，平時還出言恐嚇鄰居、偷車，行徑瘋狂，是社區頭痛人物。