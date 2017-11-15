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驚險萬分！北加州槍手隨機濫殺5死10傷 小學教職員機警救全校

警方表示，若校方沒有機警「採取這項動作」，後果恐不堪設想，造成學童傷亡

By 施家恩,台灣英文新聞－編輯
2017/11/15 11:10

美國北加州一瘋狂男子一邊開車一邊隨機瘋狂射殺路上無辜駕駛與行人，圖為受害車輛。（圖片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國北加州一名瘋狂男子14日隨機在路上多處開槍掃射，也曾試圖進入一小學教室企圖進行大屠殺，所幸校方機警立即關門阻止憾事，槍手犯案後周二上午已遭擊斃

蒂黑馬郡（Tehama County）警官表示，槍手一開始在校園附近開槍，校園行政人員聽到槍聲機警啓動校園警戒模式關閉入口及教室；警方表示，若校方沒有採取這項動作，後果恐不堪設想。

FOXNEWS報導，目擊者指出，槍手駕駛偷來的車衝撞學校圍牆，然後下車持著半自動來福槍走進校園，據報槍手犯案時穿著防彈背心，是有備而來。

槍手後來發現教室全上鎖，因此回到車上開車上路，一邊開車一邊隨機瘋狂射殺路上無辜駕駛與行人。

一名目擊者Ferreira表示，上午八點他開車載女兒去上學，接著他就聽到不遠處有一連串鞭炮聲，學校秘書衝出告訴他趕緊帶著小孩進入校園避難，有人在開槍，Ferreira抱起女兒衝進教室，和14名學童躲在裏面。他們同時也目擊一名男孩來不及逃生，被槍手見到開槍，身中多槍倒地。

另一名目擊者說，她開車載著三名小孩上路，一名陌生男子開車經過就朝她們開槍，她不幸中彈，而其中一名小孩因流彈波擊受到輕傷。

這起瘋狂掃射案，CNN報導指共有5人死亡，至少10人受傷。

截至出稿前，警方尚未公布遭擊斃槍手身份，警方隨後在他車上找出多把槍枝；警方初步排除與恐怖主義有關。

一名槍手鄰居接受當地媒體報導指出，槍手近來瘋狂練習射擊，這陣子下來恐怕有數百發，平時還出言恐嚇鄰居、偷車，行徑瘋狂，是社區頭痛人物。

 
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