互惠使用自動通關 澳洲宣布台灣適用智慧閘門

繼臺美於本(106)年11月1日啟用兩國人民互惠使用自動查驗通關系統後，澳洲政府也於本年11月6日正式宣布，我國成為第16個可以使用澳洲入境智慧閘門(Arrival Smartgate)的國家，國民凡年滿16歲且持有效電子晶片護照，不需事先申請即可使用，並於澳洲阿德雷得、布里斯本、凱恩斯、達爾文、黃金海岸、墨爾本、伯斯及雪梨等8個主要國際機場通關入出境，為另一嘉惠我國民眾的便民措施，國人入境澳洲將不再需要經過冗長排隊通關程序，可節省許多等候時間，象徵國人出國尊嚴與形象已獲得外國政府肯定。

澳洲政府曾就兩國互惠使用對方機場之自動查驗通關系統與我國交換意見，內政部移民署刻正研擬未來澳洲人民來臺使用我國自動查驗通關系統（e-Gate）相關事宜，便捷兩國人民旅遊及交流活動。

澳洲早於2014年起將我國列為智慧閘門試用國，我國國民持用電子晶片護照，不需申請就可直接使用澳洲智慧閘門入境通關，經過數年測試及技術改進後，澳洲政府正式宣布將我國國民納入可使用智慧閘門的國家，顯示我國護照在安全性及防偽性等面向獲得澳洲政府的認可及信賴。

目前我國自動查驗通關系統（e-Gate）使用條件為年滿14歲、身高140公分以上，持有電子晶片護照之我國國民及持有外僑居留證之外來人士，經事先申請核准即可使用。本年11月1日起，臺美「全球入境計畫」的正式啟用，符合資格之美國籍旅客亦可透過該計畫使用我國e-Gate入境，未來我國將透過各種管道，努力與其他國家洽談建立互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國旅遊更為便利，便捷國際交流互動。