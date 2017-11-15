〈時評〉台灣的過猶不及症候群（自由篇）

在台灣，戒嚴、黨禁、報禁的解除以及刑法100條的廢除，是言論自由由「無」到「有」的重要分水嶺。回顧以前，再看看現在，很容易發現，台灣一如由窮措大突變暴發戶般，已然罹患了嚴重的「過猶不及症候群」。

以前，共產黨就等同匪諜，見一個抓一個，有事沒事警總還給炮製一個；為匪宣傳、知匪不報，死罪或可免、活罪絕對難逃。

現在，想當中國在台代言人或等而下之的中共同路人者大有人在，有兩個留學中國的台生高調表明想加入中國共產黨；中國官員從台灣頭到台灣尾一路搖搖擺擺、好不風光；台北街頭時不時有人高歌「義勇軍進行曲」，有人猛揮五星旗，有人吶喊「中華人民共和國萬歲」，你嫌他／她太吵太囂張，他／她可是擺出一副喊殺喊打、誰奈我何姿態，代表公權力的警察還果真親民愛民，對這些人一直客客氣氣到不行！

以前，收聽朱毛匪幫廣播、閱讀共產黨徒的書籍、跟淪陷鐵幕親人通信只能偷偷摸摸，唯恐被逮了送牢裡蹲。

現在，一群台灣退將跑到中國跟共軍將領把酒言歡聯誼；紅軍閱兵台上，有一堆台灣過氣政客與退將排排坐觀禮；習近平訓話場子，底下的台灣過氣政客與退將一個個正襟危坐。

以前，「黨」是中國國民黨的專利（民社黨、青年黨只是廁所裡的瓶花），另組新政黨是會鬧出人命的。

現在，阿貓阿狗大大小小政黨有二百八、九十個不說，連拉幫結派的黑道都有自己專屬的政黨。

以前，報紙及僅有的三家電視台是執政者蔣家父子與執政黨（也就是中國國民黨）的喉舌、傳聲筒、化妝師兼打手（自立晚報除外）。現在，報紙唱衰台灣、吹捧中國儼如「人民日報」台灣版（自由時報除外），一大票電視台名嘴假第四權之名，恣意行「為反對（執政黨）而反對、為醜化（台灣）而醜化、為美化（中國）而美化」之實，大扯執政者蔡英文與執政黨（也就是民進黨）後腿。

以前的「不及」，是悲慘、是恐怖，現在的「超過」，又是什麼跟什麼？

（作者為台灣教授協助前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）