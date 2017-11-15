〈時評〉宋楚瑜參加APEC的安全牌

親民黨主席宋楚瑜代表我方出席亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議，遭部分人士認為邊際效應遞減，呼籲蔡英文總統下次換人參加；然而，APEC是一個國際場合，要爭取獲得各國認同，台灣要打的就是安全牌。



宋楚瑜代表我國出席在越南峴港舉辦的APEC領袖會議，期間，與中國領導人習近平、美國總統川普的互動不多，外界據此認為宋楚瑜表現不好，恐怕是對APCE和外交的本質，以及此行目的，都不太了解。



APEC有21個成員經濟體，也就意味著會有21位領袖一起開會，在人數眾多的情況下，各國元首的互動當然都十分有限，重點是在APEC期間，能否與其他國家舉行雙邊或多邊會談，爭取到實際互動，才是觀察整個APEC的重點。



例如，宋楚瑜除了習近平、川普握手外，也與菲律賓總統杜特蒂對經貿交換意見，並且與美國國務次卿向農舉行雙邊會談，更與柬埔寨、緬甸與寮國等領袖交流，分享各種經驗。



而且，宋楚瑜也和新加坡總理李顯龍會談，並與日本首相安倍晉三會晤。宋楚瑜與安倍的會談近30分鐘，聚焦在經貿議題，雙方都希望進一步加強台日經貿、觀光等方面的交流。兩人並談到了兩岸關係議題，宋楚瑜向安倍表達區域和平的重要，並表達台灣希望加入區域經濟整合，以及參與國際的立場，安倍也當場表達支持。



但宋楚瑜和安倍的會面，以及所觸及的內容而言，已經是台日外交上的一個重大突破。



因此，若是以與習近平、川普的互動，來評斷宋楚瑜的表現，不全然客觀，而且若是為此換下宋楚瑜，明年改派其他人出席APEC會議，恐怕會讓變數更多。因為我方出席APEC領袖會議的代表，必須取得其他國家認同，特別是中國，若是中國阻擾，台灣甚至有可能在APEC上缺席，這是必須考量的最大因素，若是走上這一步，台灣將連最後一個正式的國際舞台都失守。



誠如宋楚瑜自己所說的，這次參加APEC的目的，不是尋求政治突破，而是讓台灣經貿與世界接軌。