網購易引發衝動購物 購買後閒置為大宗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）雙十一購物節起跑，從中國淘寶及天貓創造的購物風潮也吹到 臺灣，許多網購平臺紛紛跟進。然而，全民瘋網購的背後，消費者很 可能落入衝動消費的陷阱。綠色和平發布最新調查，高達97%的民 眾曾有在網路上衝動購物的經驗；近四成（37%）民眾將衝動購物 買來的商品閒置在家。

綠色和平發表《臺灣網購行為及心態調查》，發現97 %的臺灣人曾在網路上衝動購物；更有86%的人因為衝動網購，而 讓生活費超支。買了不用的情況也很普遍，調查指出，57%的人曾 在家中發現網購未拆封的物品；超過六成的人，包裹未拆是因為到貨 時已經失去興趣。綠色和平專案主任羅可容表示：「多數受訪者表示 網路購物較實體店面更容易引發衝動消費，把用不到的東西買回家； 因為衝動購物後產生的退貨及閒置成本，對消費者來說， 浪費錢也浪費時間。」

本次調查也針對淘寶進行研究，40%的臺灣人曾在淘寶購物，其中 高達九成以上的人曾在網購淘寶商品後感到後悔。至於對該網購平臺 的印象，有淘寶經驗的消費者中，高達47%的民眾認為淘寶商品「 便宜但品質差」。

針對綠色和平調查結果，政大企管系教授別蓮蒂表示：「我們應該推 動『真實消費』的實踐，『真心實意』才是買方賣方雙贏的商業模式 。」別蓮蒂教授進一步補充：「消費者必須注意品質、做個聰明的消 費者，了解自己的需求，若盲目消費造成囤積，不僅浪費， 也會直接影響生活空間與居住品質。」

這次調查中也發現，購物網站對於消費者來說，還有購物之外的功能 。超過六成的人（67%）逛網購，光看不買都有「療癒」感；不過 ，同時有57%的民眾認為自己花在網購時間太長；將近半數（48 %）的人認為自己因為網購，花在其他喜歡的事情變少了。

專案主任羅可容表示：「隨著網購及行動購物強勢發展，人們衝動消 費的頻率隨之增加。我們建議消費者下標前冷靜兩分鐘，衝動消費的 錢積少成多也很可觀，買自己需要且值得購買的物品，才是真正的消 費高手。」

本次調查為綠色和平委託創市際市場研究顧問股份有限公司執行，對 象為 20至40 歲成年人，擴及臺灣北中南東四個地區，執行時間為2017年10 月16日至10月26日，由網路調查方式進行，共完成1068 份有效樣本，在 95% 信心水準之下，抽樣誤差為 ±3%。