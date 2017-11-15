台電首辦古蹟建築展 歷史文資寶藏等你看

全台擁有最多「服役中」歷史古蹟的單位，就在台電！你知道台電除了供給全國用電，還擁有許多歷史古蹟老建築嗎？台灣電業發展史超過百年，更因歷史發展，土地、建物產權移轉等因素，至今保存許多電力與鹽礦業等歷史古蹟建築，台電特別集結來自13個獲「政府認證」的歷史古蹟建築等相關近百件珍貴歷史文物資料，舉辦「築蹟特展」，自14日起於台電大樓開放展出至明年1月18日，歡迎民眾一同共賞電力古蹟之美。

台電14日舉辦台電歷史建築古蹟「築蹟特展」開幕記者會，台電表示，此次台電「築蹟特展」首度匯集展出來自13個古蹟建築的歷史文資，包含台灣電力株式會社社長宿舍、太子賓館、金瓜石神社、林內濁水發電所、原烏樹林製鹽株式會社辦公室、竹仔門電廠等6處古蹟，以及八斗子清代官煤、青田街8巷10號日治時期宿舍、水湳洞選煉廠、粗坑發電廠、烏來發電廠、桂山發電廠、東興水力發電廠等7處歷史建築。而台電也將結合這些歷史建築，推出古蹟月曆、紙膠帶等文創產品，讓大家感受「電力古蹟在身邊」。

其中，(小)粗坑、烏來、桂山水力發電廠(暱稱「小烏龜(桂)」)是日治時期規劃，利用新店溪上游發展水力發電的現代化重要基礎工程，而粗坑與高雄美濃竹仔門還都是超過100歲的「人瑞級」電廠，而粗坑雖已被政府認證為歷史建築，每天依舊在發電，更是現役最老的水力電廠，可說是「活歷史」。

台電說明，台灣電業發展已有約130年，見證台灣經濟社會民生發展，台電除持續保存電業資產外，因土地、建築物產權移轉，也同時保存明清鹽礦業、日治時期金瓜石採金鍊銅發展等其他產業文資，為能系統性保存歷史文資，台電去年正式啟動「文物資產保存運維規劃」專案，今年也成立「文獻史料」專責單位，並首度招考文化資產專業人才，至今已清查超過上千份相關歷史建物與歷史文資。

台電指出，台電在文化部最近剛公佈的「文馨獎」首度獲得「評審團獎」，肯定台電在文化藝術活動領域的投入，台電也因此有幸成為文馨獎舉辦13屆以來第一個獲獎的國營企業，希望在確保全國穩定供電之外，也能透過積極保存現有文化資產，為台灣文資保存盡一份力。

今年台電也已開啟竹仔門電廠、太子賓館與金瓜石神社3處的「古蹟修復計畫」，找國內甚至是日本的古蹟修復建築師與匠師，協助修復古蹟歷史樣貌，而明(2018)年也將發起「竹仔門電廠」、「舊東西線輸電線路」、「濁水溪流域水力發電系統」與「大甲溪流域水力發電系統」四大主題文化資產清查與徵集作業，期盼台電文資保存再進化。

台電「築蹟特展」自11月14日至明(2018)年1月18日於台電大樓副樓人文藝廊展出，每週一至五上午9點至下午5點開放免費參觀，展出期間每天上午10點及下午3點都有15分鐘的導覽解說，歡迎民眾一同從電業看台灣，感受歷史古蹟的迷人魅力。

▲106.11.14台電舉辦築蹟特展開幕記者會，現場貴賓共同剪綵為活動揭開序幕，由右至左分別為台電副總李鴻洲、總經理鍾炳利、工會理事長丁作一、董事長楊偉甫、立法院副院長蔡其昌、文化部文資局組長黃水潭、台電前董事長朱文成、台大土木工程系教授陳清泉。