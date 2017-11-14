移民署呼籲來台旅遊慎選旅行社 以免觸法

（台灣英文新聞／台北 綜合報導）近日媒體報導中國遊客圖一時方便，在網路上委託不明旅行社代辦來台旅遊事宜，而旅行社疑似以假造文件代辦，移民署為此呼籲有意來台觀光的中國旅客應慎選代辦旅行社，並依規定提出申請、繳交文件，以免影響自身權益及誤觸法律。

移民署表示，依觀光辦法規定，中國遊客申請來台自由行，除應檢附之文件外，如移民署人員審核時認定有安全疑慮，也會要求申請人補充其他證明文件。

移民署強調，這並非針對想要來台觀光的中國旅客，也不如外界所說審核變得更為嚴格。

移民署列舉近三年中國遊客申請來台自由行的統計資料，今年要求補件次數雖較去（2016）年高，但其主因是為配合我國今年8月舉辦世大運，因而加強審核工作，儘管如此，今年的補件次數仍較前（2015）年低。

且今年補件後申請案件的核准率高達90%，顯示政府歡迎中國遊客來台觀光的立場不變。

另外，有鑒於近期有中國遊客隨意將申請資料交由不知名旅行社代辦，而該旅行社卻使用不實或造假的文件，導致該名中國遊客再次申請來台時出現問題，移民署已於近日邀集旅行業者召開座談會，並建立互動熱線管道，以便日後即時協調類似問題。

移民署最後重申政府歡迎中國遊客來台旅遊的立場不變，法規也未有更動，期盼與旅行業者共同努力，攜手將臺灣打造成友善且安全的優質旅遊環境。