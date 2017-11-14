富邦產險提醒漁民投保石斑魚寒害保險

國內第一張針對石斑魚量身訂作的寒害保險-「富邦產物溫度參數養殖水產保險」，在氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠，有效分散養殖水產業者因氣候異常可能遭受巨大災損的風險。日前時節已立冬，富邦產險提醒，嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣的石斑魚養殖業者，可盡速至各地區漁會或富邦產險了解保險內容。

據漁業署統計，平均每公頃養殖魚塭一年的飼養成本高達400萬，發生寒害時可領有政府天然災害現金救助約30萬，但損失程度須達20%以上且還需待專人至現場勘損，往往緩不濟急，因此亟需搭配保險來分散風險。「富邦產物溫度參數養殖水產保險」為行政院農業委員會及漁業署委託富邦產險規劃，當漁民保單上所約定氣象站之氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠。

為便利漁民投保，富邦產險提供每公頃保險金額為新台幣100萬及200萬兩個方案可讓漁民選擇，在保險金額額度內，本商品在保險期間無理賠次數限制，且每公頃合計的理賠金額最高可達新台幣100萬或200萬，明顯高於現金救助的金額。

另外，為鼓勵漁民投保，除有漁業署補貼保險費1/3之外，台南市、高雄市及屏東縣政府另各補貼保險費1/3，民眾最低只需負擔總保險費1/3。以投保新台幣100萬元的方案為例，中央及地方政府每公頃補助保費合計最高為新台幣11.4萬元，民眾最低僅需自付保費每公頃約新台幣5.7萬元，如在11月時發生低溫10度以下持續10小時，理賠金約新台幣2.9萬元，連續11小時則約為新台幣5.9萬，高於自付保費。

以台南市佳里氣象測站為例，過去十一年來發生氣溫低於攝氏10度達10小時的次數共有十一次，平均每年皆會發生。即便是氣候溫暖的屏東，105年1月帝王寒流來襲時，枋寮氣象測站也有持續低溫低於攝氏10度達30小時的紀錄，如選擇現今每公頃保險金額新台幣100萬元的方案，即可獲得新台幣69.8萬元之理賠金額。

「富邦產物溫度參數養殖水產保險」開賣以來已有許多業者主動詢問，再加上政府祭出的補貼辦法，更提高民眾投保意願。富邦產險表示，近年極端氣候有頻繁發生的趨勢，本專案銷售期即將截止，請有意願的漁民盡速完成投保手續。