2017 醫療公益獎專題 醫療特殊奉獻獎 : 張恒嘉

( 台灣英文新聞 / 記者 李佳台北報導 ) 2012年起擔任臺北慈濟醫院主任的張恒嘉醫師，在慈濟醫院服務期間，連續五年獲得優良員工獎，2013年則榮任臺北慈濟醫院副院長，帶領臺北慈院邁向準醫學中心之路，不論醫療或是學術上面戮力甚多，尤其專注於急性冠心病之介入醫學臨床研究，積極推動優化「到院至灌流時間」(Door-to-ballon)照護品質，不僅達到世界心臟學會之標準，更優於全國醫學中心之平均值。

張副院長為心臟內科醫師，除心臟內科之治療外，更投入醫療品質的提升，曾擔任衛生福利部建置醫院品質資訊網路計畫主持人，帶領慈濟醫院輔導9家醫院，完成品質資訊網路平台供合作醫院使用，落實醫療品質資訊化，並且積極參與新北市衛生政策推動。張副院長除了院內醫療業務或行政事務外，若遇到國內重大災難事故時，更在第一時間發揮自己的醫療專業，為受災鄉親貢獻己力！像是莫拉克颱風、高雄氣爆事件，張副院長都義不容辭帶著團隊前往災區義診。

張副院長除了定期參加臺北區人醫會義診外，也多次參與國際賑災及義診，像是柬埔寨義診、尼泊爾震災勘災醫療團，協調提供內科、外科、牙科、眼科及中醫等科別的看診服務，張副院長表示，到其餘國家義診，是幫助，也是種學習，假使臺灣某日發生了這些無常，就可以以自己的經驗，快速幫助同胞。

張副院長說到，「助人為快樂之本，當你無所求的付出，那種快樂是用金錢也買不到的」， 張副院長常把「視病如親」四字掛在嘴邊，除了領導臺北慈濟醫療團隊，在忙碌醫療及行政工作之間，更不忘關懷弱勢族群。這次榮獲新北市醫療公益獎-醫療特殊奉獻獎的殊榮，備受眾人肯定，實至名歸。