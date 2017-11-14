氣候變遷會場外  美國另舉辦「提倡化石燃料」座談會

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第23屆締約方大會(COP23)本(11)月6日在德國波昂舉辦，近200國聚集討論《巴黎協定》後的具體作為與有效措施，與此同時在德國，美國卻另外舉辦了一場名為「在氣候緩解中，更潔淨、有效化石燃料與核能的角色」的座談會，這場會議遭到大量抗議人士的干擾，一度中斷數分鐘，但之後又繼續進行。

美媒Quartz報導，白宮能源政策顧問George David Banks在座談會上表示，「僅透過太陽能和風能發電就想要達到全球龐大的氣候目標、支持開發中國家發展、確保能源充足的想法，實在是太過天真」，「美國認為在緩解氣候變遷的過程中，更潔淨與有效的化石燃料必不可少，而我們這種想法並不孤單。」

在他致詞完後，現場有抗議人士隨即唱起「反煤炭」改編版本的知名愛國歌曲《天佑美國》(God Bless the USA)以示抗議，歌詞充滿諷刺意味的寫道，「我很願意站在你身旁、守護著她；我很願意站起身，直到你將它留在地底。」

大批抗議人士隨即被帶離會場，但透過與會者發布的照片，可看到許多人在會場外繼續唱著歌，高聲抗議。

《紐約時報》記者Lisa Frideman是第一個報導這項消息的媒體，她在推特現場轉播會議實況，讓大家知道美國刻意另辦一場會議推崇化石燃料的優點。

會場內接著致詞的是美國能源協會執行董事沃辛頓(Barry Worthington)，負責執行能源部門的專案並指出，未來數十年全球將繼續燃燒化石燃料以維持運作，他在致詞結尾說到，「當開發中國家要花費大筆金額和心力開發能源，以獲得發展所需的電力時，全球將繼續使用化石燃料的真相是不會被忽略。」

全球最大私人礦產公司Peabody Energy的碳生產與碳排科技副總監Holly Krutka表示，碳捕獲與碳封存等高科技就應該在人們持續燃燒煤炭時，用來協助降低碳排放，她說，「身為一個化學工程師，我看到這些技術的可能性，並持續投入貢獻。」

然而，前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)在推特上發言抨擊，「在聯合國氣候會議旁召開化石燃料會議，就像在抗癌會議上宣揚香菸的好處一樣，這也凸顯政府拒絕正視美國境內的趨勢─過去六年全美有半數火力發電廠已被除役。」

這場會議焦點在推崇煤炭、天然氣與核能做為開發中國家開發電力時的減排工具，但美國未了解到，再生能源的發展才是普遍獲得共識、替開發中國家解決貧窮問題的選項，他們正因為氣候變遷而遭受不公平的影響和對待。