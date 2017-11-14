日本就業市場成為「賣方市場」 學生輕鬆找到工作

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本人口少子化是政府與勞動市場的隱憂，另一方面卻也有利於求職學生。

日本大學生習慣在大學四年級開始進行「就職活動」，找尋就業機會。若順利在就職活動中找到工作，則會得到公司「內定」，畢業後直接到該公司上班。根據日本《東京新聞》報導，日本最大求職網RecruitCareer調查顯示，在預計2018年畢業的學生當中，有64.6%回絕了公司的內定，展現出日本少子化導致的人手不足，使得學生職業選擇更加多樣化。但這也導致吸引力低的中小企業苦於徵不到新血。

根據日本《產經新聞》報導，RecruitCareer分析「總體而言，各家公司今年都比往年出了更多內定，因此得到兩家以上公司內定的學生增加，導致回絕內定的情況跟著變多」。得到多個內定的學生往往會選擇待遇最優的公司；而只得到一家公司內定的學生在種種評估後，可能選擇放棄內定，繼續就職活動，以謀得更好的職缺。

和過去幾年相比，日本幾家大企業的內定回絕率都大幅度上升，而且回絕內定的情況也比往年更早出現。這是日本公司為了儘快確保應屆畢業生，而將面試等程序提早所造成的結果。

「就職內定率」是應屆畢業生中已得到內定人數的比例。日本今(2017)年10月的就職內定率已經高達92.1%，比去(2016)年同期增長了1.5%。