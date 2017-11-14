獲救美2女反控台漁船意圖殺害 外交部駁斥

（台灣英文新聞／鄧佩儒 報導）上（10）月底傳出兩名美國女子在駕駛帆船從夏威夷前往大溪地途中遇上暴風雨，導致帆船拋錨，兩人在海上漂流五個月後終於遇上一艘台灣漁船施救。然而兩名女子日前接受NBC訪問時，卻指控台灣漁船船員意圖殺害她們。外交部發言人李憲章今（14）日回應，不曉得兩名女子指控的原因何在，不過這是「莫須有的事情，跟事實完全不符合。」

NBC報導，兩人在接受訪問時，表達希望釐清事情經過，並指出「她們直到遇上台灣漁船後，才覺得身陷危險。」

其中一人阿貝爾（Jennifer Appel）表示，「雖然媒體描述台灣漁船拯救了我們，但他們（台灣漁船）其實才是我們求救的主要原因。」

阿貝爾接著說，「台灣漁船從沒打算援救我們，他們試圖要趁夜晚時殺害我們。」阿貝爾表示，也因為這樣，她們才決定要向美國海岸巡防隊求救。

李憲章今日針對此事作出回應，表示今年10月24日，台灣漁船「豐春66號」在中途島（Midway Atoll）北邊的公海作業，碰到兩名帆船拋錨的美國女子後，便施以救援，包括讓她們登船及使用船上的衛星電話，直到10月25日美國軍艦出現，整個救援任務便宣告結束。

李憲章指出我國的國家搜救中心與美方一直都有保持聯繫，也透過漁業署監測中心與台灣漁船的船東掌握情況，根據漁業署跟國家搜救中心提供的資料顯示，台灣漁船的船速及所在的外置，皆與這兩名美國女子所指稱的情事不符。

NBC最初的報導指出，兩名美國女子原於5月23日自夏威夷檀香山駕船前往大溪地，航程約為2,600哩，然而出海沒多久便發現桅杆出現異常狀況，隨後又在5月30日碰上暴風雨，導致引擎淹水，通訊系統也出現受損狀況。

當被台灣漁船發現時，兩人已嚴重偏離原本的航道，不僅靠近日本，且離大溪地有5,000哩之遠。