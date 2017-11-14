「小池劇場」即將落幕? 小池將辭去希望之黨黨魁

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)爭議言論後果持續延燒。日本《讀賣新聞》報導，東京都知事小池百合子在今（14）日，向周遭透露她辭去「希望之黨」黨魁的意願。

小池在上（10）個月眾院大選希望之黨慘敗後，小池稱她有「創業責任」，因此持續擔任黨魁而不引咎辭職。但她現在似乎認為，好好經營東京都都政，穩住自己的政治地盤才是當務之急。

根據日本《NHK》整理報導，小池為了打破現行政治的框架，而在今(2017)年9月成立希望之黨，並且就任該黨黨魁，之後更與「民進黨」發生分裂與爭執。日前，日本民進黨黨魁前原誠司決定將日本民進黨併入希望之黨，並且和希望之黨協調眾院大選的合作，讓希望之黨推薦原屬民進黨的黨員參選。

不過，由於小池表示「維持安保和憲法觀點的一致是很基本的。如果做不到的話就（把民進黨）排除」，堅持民進黨要簽政策協定書，導致民進黨內自由派人士反彈，集體離黨。

小池這番「排除發言」被選民認為不恰當、含有民族主義排除異己的色彩，導致希望之黨的支持率大跌。眾院大選的結果也十分不理想，讓希望之黨陷入政治危機中。

大選後，希望之黨黨內開始出現要求小池引咎辭職的聲音，不過小池雖然將黨務交給國會議員處理，但仍然握著黨魁的頭銜。

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