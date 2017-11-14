iPhone X的臉部辨識可輕易用「面具」解鎖？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）蘋果的iPhone X上週開賣，對於拿到新機的果粉來說，iPhone X的臉部辨識(FaceID)技術是一大亮點，能靠著偵測使用者臉部面貌而解鎖，蘋果也曾宣稱他們的技術十分安全與穩定。

但現在有研究人員做了實驗，可輕易透過面具、而非人臉解鎖iPhone X，打破了蘋果日前宣稱「百萬支iPhone X才可能有1支臉部辨識功能失效」。一個越南的資安公司Bkav上週在網路發布一支影片，花了150美元製作一張假面具就能解鎖iPhone X。

越南資安公司Bkav上週五發布這段影片，實驗如何用面具解鎖iPhone X。(影片來源：Bkav Youtube)

在影片中，資安公司Bkav的研究人員將iPhone X對準一張有使用者眼睛、鼻子和嘴巴的「半面具」，儘管這張面具覆蓋了其他皮膚表層，可以看見手機隨即解鎖、開啟主畫面，亦即不須對準人臉就能開啟。

美媒Quartz報導，儘管影片中的實驗結果看似可以用面具輕易解鎖手機，不代表其他iPhone X也能這樣透過假面具或美術作品成功操作。

如同美國科技媒體網站Ars Technica所質疑，Bkav並未在影片中交代面具的製作方法與材料，是否用真人臉部來製作面具、或僅是照片；沒有交代面具是否在第一次實驗時就能成功(影片中看不出來這是第幾次實驗)；也並未解釋為何iPhone分辨不出真實的人臉與假面具。(因為蘋果曾說過，臉部辨識技術會在每次解鎖時不斷更新並掃描使用者臉部，以取得最新最好的資料)

Ars Technica報導，Bkav在2009年就曾示範如何破解靠臉部辨識解鎖的Toshiba和Lenovo筆電。Bkav解釋，他們的面具是透過2D和3D列印技術製作，鼻子則由藝術家利用矽樹脂製作，而在臉頰和五官以外的其他部份則用特別的方法手工製成，才能成功騙過靠人工智慧辨識的臉部辨識技術，這正是Bkav自豪的地方。

Ars Technica更與Bkav通信聯絡實驗細節，在Bkav回覆Ars Technica的信件時寫道，「若沒有資安相關知識，要製作正確的面具很不容易。我們正是了解蘋果的人工智慧如何運作、以及如何繞道而行，才有辦法挑戰。」Bkav強調，2008年他們就展示了臉部辨識技術對電腦資安來說，並非一個有效安全的保障。

最後，Bkav在與Ars Technica的通信中提到，當臉部辨識技術被破解，全球情報局、各國領導人與主要機構的負責人都該特別注意，因為他們隨身攜帶的手機很可能成為非法入侵與解鎖的對象。

而蘋果官方則未對這個實驗做出評論。