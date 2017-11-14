控「糖」事半功倍的訣竅：運動

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今天11 月 14 日為一年一度的世界糖尿病日，迄今邁入第 27 年。在台灣糖尿病連續6年高居女性十大死因第三位，高於男性的第六位，因此為關注女性糖尿病防治，今年宣導主題為「Women and diabetes - our right to a healthy future 女性與糖尿病」。

全球糖尿病人口估計有4.22億，其中近2億名女性罹患糖尿病，每年因糖尿病死亡的女性人數高達210萬。 在台灣糖尿病連續6年高居女性十大死因第三位，2016年估計近5000名女性死於糖尿病的危害。

糖尿病病人若沒控制好血糖，長期高血糖將引發一連串併發症，包括視網膜病變、 腎病變、糖尿病足、心血管疾病問題等。尤其女性停經後因缺少女性荷爾蒙，女性心血管疾病、糖尿病等死亡率，以每5歲近乎一倍的速度上升。

世界衛生組織統計，超過四分之一的糖尿病發生原因為缺乏身體活動，所以運動不僅可以預防糖尿病等慢性病，在罹患糖尿病後，運動也是重要治療方式之一。此外，40歲以上之糖尿病友，高達近7成有BMI過重及肥胖情形，其中有超過5成卻沒有做任何體重控制。

糖尿病學會許惠恒理事長提醒，除健康飲食、按時藥物及血糖自我監測外，70%∼80％的糖尿病病人可透過身體活動來有效幫助血糖控制，呼籲糖友每日規律身體活動，配合藥物與飲食計畫，在生活中全面控糖，有效預防糖尿病合併症發生。

國民健康署王英偉署長呼籲糖友們，不分男女養成規律的身體活動，每周 150 分鐘中等強度耐力的身體活動，可增加胰島素敏感度，有利維持血糖穩定。全時間的運動可以從平時生活中作起，減少看電視、上網等長時間坐著不動的活動，例如提前早一站下車走路上班、爬樓梯取代搭電梯或手扶梯、參加辦公室或社區的運動社團等。全家 運動則是飯後利用住家附近運動設施、開放之校園與全家一起健走，不僅增進親子關係，也可讓孩子從小培養愛活動的好習慣。