歐盟成立新防衛聯盟PESCO  新區域安全合作挑戰NATO

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）歐盟23個會員國13日在布魯塞爾簽署一份協定，同意共同整合軍事資源，創建一個防衛聯盟《永久性結構防衛合作（PESCO）》，自己的區域安全自已守護。這份協定簽署後，外界認為無異是對美國在二戰後主導建立的「北大西洋公約組織（NATO）」重大挑戰。

此前，美國總統川普（Donald Trump）一直抱怨歐盟國家搭「國防安全便車」，只願享受NATO這個大保護傘下的保障，卻不願付錢，川普的抱怨批評讓歐盟國家萌生加速組軍事合作聯盟的念頭，另一個組建的重要理由，就是降低對美國的依賴。

歐盟外交與安全政策高級代表費德麗卡（Federica Mogherini）稱這是歷史性的協定，有助集中資源，她表示新的建制有望強化NATO的功能。

歐盟推出PESCO引發外界好奇與現有集體防禦規範「北約」組織未來角色將會弱化還是互補，而費德麗卡的回應，傾向後者。

當然，心早不在歐盟的英國反對加入這個防衛聯盟，認為這是歐盟大軍隊，未來，只剩下23個歐盟國家參與這個新建制，到了英國真正脫離歐盟後，英國還是可以加入，只不過要付錢，其它未簽署的國家一樣比照辦理。

這個由法德主導的歐盟防衛協定，要求法德及其它21個締約的歐盟國家提供資金，以發展與部署必要的軍事武器以保障區域安全。

PESCO 有多少國家參加？