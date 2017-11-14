週四氣候溫暖回升  週末北部低溫下探15度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）本週天氣變化大，中央氣象局表示，週四、週五(16、17日)全台高溫達攝氏30度以上，週末受東北季風和鋒面影響，北部低溫下探15度。

氣象局表示，今(14)日持續受東北風影響，迎風面的北部和東半部持續有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，雨勢也較為明顯，中南部僅剩山區附近仍有零星短暫雨。

氣溫方面，今天各地清晨、夜晚低溫約在20至23度，北部及東北部因雲多下雨，白天氣溫回升不多，高溫約22到25度，全天有涼意，其他地方高溫約在26到30度。

空氣品質方面，今天高屏為紅色警示(對所有族群不健康)，雲嘉南及金門為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

今天北台灣持續濕涼，但週四、週五兩天東北風減弱，秋老虎發威，各地天氣恢復穩定，白天高溫可達30度以上，感受較為溫暖。



週六又有波東北季風報到，伴隨鋒面通過，週六白天就會有明顯降雨，氣溫也會如同溜滑梯，週六、週日北部低溫探15度，中南部也只有17、18度。



氣象局提醒，週六報到的東北季風將是今(2017)年入秋以來最強的一波冷空氣，週五、週六兩天溫差超過10度，提醒民眾適時增減衣物，有心血管疾病者也要留意天氣變化。