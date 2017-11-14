空軍找到失蹤幻象黑盒子訊號  人員搜救持續進行

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）空軍何子雨上尉駕駛幻象戰機失聯進入第7天，搜救行動持續進行中，空軍司令部證實，已在雷達光點消失點附近約7浬的海域，偵測到疑似幻象戰機黑盒子的訊號，但仍須待天氣好轉再進行進一步水下辨識動作。

綜合媒體報導，軍方上週四、五就收到FDR(黑盒子)在水下發出的訊號，但受到地形影響，訊號時有時無；在出動中科院最新訊號定位設備，與達觀艦截獲訊號進行交叉比對，確認是由幻象戰機黑盒子發出的訊號，位置在基隆港北偏東方(15度)145公里處，水下約80到100公尺深度。

空軍司令部證實，目前正進行海域標定與軍艦聲納分析搜索，及打撈輸運規劃作業，不過目前由於海象不佳，加上正值鯖魚季，鄰近海域有漁船進行撈捕作業，使得達觀艦無法放出側掃聲納。預計等到周五天氣好轉，也請海巡署協調漁民暫時遠離該海域，才能進行聲納側掃，根據繪圖結果，再推斷水底殘骸的分布狀況。

空軍表示，搜救任務與水下打撈作業是分頭進行，搜救行動仍會持續下去。軍方表示，幻象戰機的黑盒子訊號可維持30天左右，若高層決定進行水下搜救及打撈作業時，專業廠商屆時已做好準備，隨時待命執行任務，增進失蹤幻象戰機的搜尋效率。

隸屬空軍499聯隊的上尉飛官何子雨駕駛我國空軍一架編號2040的單人座幻象2000－5型戰鬥機，本(11)月7日晚間6時許在基隆北北東90浬處外海突然失聯後，失蹤已屆滿6天。

截至目前國防部共計派遣各型機計93批93架次，進行搜救失蹤幻象戰機與失蹤飛官何子雨的任務，目前正同步進行打撈輸運規劃作業與人員搜救作業，絕不放棄任何一絲搜救失蹤飛官何子雨的契機。