川普告訴習近平：美國會續賣武器給台灣　未提簽署「第四公報」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國記者葛茲引述白宮資深官員簡報內容指，美國總統川普，本月8日在北京告訴中國國家主席習近平，美國不會終止對台軍售，會繼續提供防禦性武器給台灣。

《自由》報導，川習雙邊會談結束後，白宮國安會亞太資深主任博明，曾透過電話簡報方式，將會談內容告知華府特定專家學者，但參與簡報者，不得對外透露博明的名字。

美方在公開場合未提台灣問題。根據中國新華社報導，習近平在川習會中老調重彈：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾。」川普則公式化地說，「美國政府堅持奉行一個中國政策。」

《自由》引述葛茲在「自由燈塔」的報導說，白宮資深官員在簡報中指，中國8日僅間接提到反對美國對台軍售，美中在會談中未提及簽署「第四公報」或針對台灣議題進行「大交易」。

這位資深官員表示，川普向習近平提到了美國基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，因此美國將繼續依循在法律之下的義務提供防禦性武器。

習近平在會談後的記者會上曾說，美中都同意不想成為彼此罪犯藏匿的天堂，並會指示兩國的相關單位研究長期的合作機制。白宮資深官員卻在電話簡報會中說「我們沒有同意這樣的機制」，他們明確告訴中方，美國是一個依法治國，而不是以法治國的國家，美國不會容忍在自己國土內的違法活動，而美國看到中國有逾越的舉動。

葛茲表示，今年5月中國執法當局多名官員曾以轉機方式，在紐約與滯留美國的富商郭文貴會面，因此被美國聯邦調查局短暫拘留。他引述白官資深官員的話說，中國知道美國永遠不可能同意這種執法合作，但還是強推，目的是讓中共執政當局的政治敵人籠罩在陰影之下，驚嚇中國人民，是一種心理戰術。