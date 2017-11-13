中華電信推出漫遊方案日韓港澳7天1GB最低99元數位門市申請超划算

中華電信致力於提供客戶優質的國際漫遊服務，今(13)日推出全新1GB與2GB輕量型漫遊方案，用最經濟實惠的價格，輕鬆滿足輕用量客戶需求。即日起，開放日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及柬埔寨等10國，申辦「1GB輕量型漫遊方案」，7天只要168元，平均一天不到25元，超低漫遊上網價格震撼業界新登場！中華電信更領先電信同業，首度開放美國、加拿大、波多黎各、美屬處女島共4國，推出「1GB輕量型漫遊方案」，輕鬆遊美加7天只要268元，平均一天不到40元。此外，數位門市針對日本、韓國、香港、澳門4大熱門觀光國家，更同步推出限時優惠，107年1月31日前至數位門市(eshop.cht.com.tw)，申請「數位門市限定1GB輕量型漫遊方案」7天只要99元，平均一天不到15元。中華電信提供多元的漫遊上網方案優惠，滿足小資族暢遊亞洲與美加小確幸！

中華電信1GB輕量型漫遊方案涵蓋亞洲十國7天只要168元平均一天不到25元

中華電信呼應消費者需求，特推出全新輕量型漫遊方案，滿足出國僅需輕量上網的族群。中華電信特別開放日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及柬埔寨等10國，「1GB輕量型漫遊方案」7天只要168元，平均一天不到25元；「2GB輕量型漫遊方案」7天只要268元，平均一天不到40元。客戶如到日韓賞楓或到港澳血拚嘗美食，1GB可在臉書打卡上傳分享照片約500次，或傳LINE照片約1.3萬張以上，中華電信輕量型國際漫遊讓你暢遊亞洲超划算。

中華電信漫遊方案彈性大，可依用量需求選擇加購方案，使用量達70%後，系統將發送簡訊提醒客戶，並可加購1GB/2GB輕量型方案，待原方案上網量使用完畢則結束原方案，加購方案將自動生效，讓客戶上網順暢不中斷。此外，中華電信提供貼心服務，申辦方案後有實際使用才收費，如果還不確定是否會使用也可先申辦，讓客戶出國更安心！若抵達方案不適用的國家，中華電信也將自動暫停漫遊上網服務，全方位確保客戶權益！

攜手Booking.com訂房送帳單回饋每月最高1,000元數位門市限量送7-11中杯熱拿鐵

為提供客戶更多優惠好康，中華電信首次與Booking.com訂房網合作，即日起中華電信月租型門號用戶於Booking.com中華電信專屬網頁訂房，同時於訂房頁面登錄中華門號，且入住期間以該門號使用漫遊上網方案，中華電信將提供帳單回饋金，入住一晚就提供中華電信帳單回饋金200元，每人每月最高回饋1,000元！此外，106年12月31日前，在數位門市申辦漫遊方案且開通使用生效的客戶，也可加碼抽7-11中杯熱拿鐵(限量200杯)，每個門號享一次抽獎機會。好康不僅如此，中華電信客戶在國外也可免費撥打「*135#」，即時申請、即時生效。最好康、貼心的國際漫遊上網方案，首選中華電信！