比爾蓋茲捐獻五千萬美元於英國阿茲海默症研究基金

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）微軟公司執行長比爾蓋茲宣布，將投資五千萬美元於位於英國倫敦的失憶病症研究基金（Dementia Discovery Fund）。有別以往，這次是比爾蓋茲以個人身分及資產，對致力於研究神經退化性疾病之組織所做的投資。

除了對失憶病症研究基金會的直接投資，比爾蓋茲預計在之後另外個別投資五千萬美金於各式專門研究阿茲海默症的創投公司及藥廠。

失憶病症研究基金是2015年由英國政府、七間跨國生醫藥廠，以及英國阿茲海默症研究會共同投資的創投基金會，主要提供基金給世界上研究阿茲海默症及解決、改善其症狀醫療產品的公司。

比爾蓋茲於2000年創立比爾及美林達‧蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation），旨在幫助世界各國打擊各種流行傳染疾病與提升落後地區的衛生水準。至今已是全世界規模最大的衛生慈善組織。

失憶症是阿茲海默症最常見的形式。根據非營利組織國際阿茲海默症協會（Alzheimer’s Disease International）的統計，目前全世界有五千萬人受苦於阿茲海默症，而估計在2050年，其人數將提高至一億三千萬人。

過去幾十年的主流學者皆認為，類澱粉蛋白（amyloid）在腦中不正常的堆積，是造成腦功能退化，並引發如阿茲海默症的最主要原因。因此，過去幾十年內，找尋移除腦中不正常的類澱粉蛋白的方法為打擊失憶症研究者所採取的主要策略。

然而至今，世界上仍然沒有科學家成功地以此方法達成解決阿茲海默症的任務。

因此，失憶病症研究基金（Dementia Discovery Fund）致力於使用更新穎的技術，另闢蹊徑，嘗試以新的方式，試圖解決或是緩和阿茲海默症等失憶症的發展。

「我相信我們目前已處於打擊阿茲海默症的關鍵轉圜時刻，而失憶病症研究基金在這當中扮演了或不可缺的角色。」比爾蓋茲也表示，雖然已採取新的技術與思維，但也不敢太樂觀一定能帶來治療的突破。然而他相信現在的研究者以正確的方式邁進，「我非常高興參與這場戰役，並對未來發展樂觀其成。」