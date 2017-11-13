跟隨台商西進腳步  富邦華一銀行武漢分行正式開業 

富邦華一銀行武漢分行今日(11/13)正式開業，首度揮軍大陸中部市場，跟隨台商西進腳步再下一城！至此富邦華一銀行的營業據點已達24家，為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦華一銀行董事長洪佩麗及富邦華一銀行行長詹文嶽今日共同出席了武漢分行揭牌暨銀企合作簽約儀式。湖北省副省長曹廣晶、湖北銀監局局長賴秀福、中國人民銀行武漢分行副行長趙以邗、湖北省台辦主任李建紅等相關政府領導也應邀出席了本次開業活動。

蔡明忠表示，自富邦華一銀行2016年10月成為富邦金控旗下100%全資子公司以來，接著在2017年4月取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，作為富邦金控在大陸的重要金融服務平臺，本次武漢分行開業將有助於富邦金控開拓大陸中西部市場。武漢是大陸國家戰略重要發展地區，湖北也是華中最大台商聚集地，未來武漢分行將成為富邦華一銀行連接沿海發達地區與中西部地區重要樞紐，富邦華一將持續跟隨台商腳步，拓展中西部據點。目前，富邦華一銀行在網點、產品、業務和品牌影響力等各方面，均領先於其他台資同業。未來，富邦華一銀行將充分發揮跨境業務領先優勢，為深化兩岸金融合作與發展作出更大貢獻

洪佩麗指出，跟隨台商的發展足跡，緊密結合“一帶一路”政策，回歸“服務台商，服務實體經濟”兩個本源，是富邦華一銀行新三年戰略規劃的重要內容。目前，圍繞台商聚集區，富邦華一銀行已基本完成在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群的機構佈局，共開設了24家營業網點，是大陸網點數量最多的台資銀行。近年來，隨著台商投資日益深入中國內陸，武漢成為台商進入中國中西部的首選地、台資企業投資熱點的新興城市；同時，隨著“一帶一路”、“長江經濟帶”兩大經濟引擎的確立，武漢迎來了前所未有的發展契機。武漢分行開業是富邦華一銀行發展歷程上一個新的里程碑，未來，富邦華一銀行將繼續保持鮮明的“台資”特色，不斷擴大服務台商的覆蓋面和服務力度，繼續發揮“台商銀行”和兩岸經貿金融合作橋樑的獨特作用。

詹文嶽表示，武漢具有良好的投資環境和發展前景。武漢分行的設立，將成為富邦華一銀行拓展中部市場的先鋒。富邦華一銀行將抓住機遇，除了全力支持台商融資需求之外，也將積極為當地企業提供優質的跨境金融服務和產品，助力中國大陸實體經濟發展。此外，武漢東湖高新技術開發區素有“中國光穀”之稱，也是大陸第一個國家級的光電子產業基地所在地，富邦華一銀行將積極支援和參與光穀建設，深化跨境融資業務特色，以投行做為業務切入點，發揚富邦華一銀行“專業、跨境”的品牌特色。