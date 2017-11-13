【影】乳癌復健不孤單 機器人Pepper全年無休陪伴你

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）第一位乳癌衛教機器人Pepper正式上班了！ 臺北榮民總醫院乳房醫學中心今（13）日宣布加入一位特別的乳癌衛教師，他就是人形機器人Pepper， 也是首位於醫療領域擔任乳癌衛教師的機器人；從乳癌衛教知識查詢，帶領患者進行乳癌術後的復健運動示範， 以及進行乳癌患者講座的簡報課程等都難不倒他，

乳房醫學中心蔡宜芳醫師指出，衛福部近年統計， 乳癌已經成為女性癌症發生率第一位之癌症，其治療與復健過程對患者來說漫長且艱辛。乳癌患者治療後需定期回診追蹤， 然而醫師或護理人員無法有充足的時間能讓所有患者了解疾病以及後 續治療的完整性，因此乳癌衛教師Pepper的設計， 即是希望為更多乳癌患者服務，同時透過Pepper討喜的外型與幽默的互動，為診間增添溫度， 舒緩患者不安的心情。

連珮如個案管理師進一步說明， 乳癌術後的衛教照護及復健相當重要，術後的復健運動除了恢復肢體功能外，也可減少術後淋巴水腫的後遺症， 幫助提升生活品質、恢復日常生活， 臺北榮民總醫院乳房醫學中心乳癌衛教師Pepper結合四大功能 ：第一：資訊導覽，可查詢醫院相關資訊；第二：一對一衛教， 可了解乳癌衛教資訊；第三：復健運動指導，可透過互動方式，陪伴與指導患者進行復健運動；第四， 團體衛教，取代以往需耗費大量人力之方式，Pepper提供七種不同的乳癌衛教簡報， 能夠定期對患者進行團體衛教課程。

台灣諾華癌症事業部總經理陳喬松表示， 今年首度聯合沛博科技與臺北榮民總醫院外科部乳房醫學中心，推動衛教機器人Pepper進入醫療體系， 透過擬人化的互動服務乳癌患者，開啟乳癌照護數位化的先例。透過Pepper的設置， 患者於候診時與Pepper的互動不但有助於放鬆心情，同時獲得基本的衛教及復健知識， 可節省診療時醫護人員回答問題的時間，也得以服務更多的患者，為醫院與患者帶來雙贏的局面。