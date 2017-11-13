FDA重申：大麻不能消滅和治療癌症

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國境內已有近30個州將大麻醫療合法化和除罪化，因此許多業者積極宣傳大麻的好處，標榜可殺死癌細胞來銷售產品；對此，美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）日前對4間公司發出警告信，嚴正駁斥廣告不實之行為，且再次強調這些公司商品並沒有醫學實驗證明。

根據外電報導，截至目前為止美國共有29州將醫療大麻合法化，許多研究也證實，大麻運用在嬰兒嚴重肌陣攣性癲癇（Dravet Syndrome）和巴金森症有不錯的療效，也能緩解青光眼和多發性硬化症（multiple sclerosis）的症狀，以及降低焦慮和某些疾病引起的噁心、嘔吐感。但FDA也重申，目前尚未有實驗證明大麻可以消滅癌細胞。

雖然如此，美國聯邦政府還是將大麻視為列為管制性藥品，直到前任總統歐巴馬於任期內大麻禁令延遲推動後，各州對於大麻的限制逐漸放鬆，甚至將其除罪化，市面上出現越來越多的相關產品。

其中以大麻中的大麻二酚（cannabidiol ,CBD）成分在未經FDA許可之下，被廣泛用於多種產品，包含膠囊、糖漿、茶和乳霜（液）等。FDA表示，販售未經許可的產品不僅觸犯法律，更可能會造成患者有致命的危險，同時提醒民眾，千萬不要誤信不實廣告和偏方而延誤就醫。