【自我審查】澳洲出版社畏懼北京　延遲出版批判中共書籍

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)澳洲一家出版社因為擔憂遭到北京報復,決定延後出版一本批評中國如何影響澳洲社會的書籍,引起作者不滿。



英國BBC引述該書作者漢密爾頓教授( Clive Hamilton )說,艾倫昂溫出版社(Allen & Unwin)用電郵通知他說,因為擔心出版這本書之後引起中國反彈,決定延後出版。

漢密爾頓教授的著作名稱為「無聲入侵:中國如何將澳洲變成傀儡國家( 暫譯,原文為 Silent Invasion: How China is Turning Australia into a Puppet State )」。

漢密爾頓認為這是相當值得重視的現象,他承認這本書是批評中共的書,出版前也已做好面對法律訴訟的準備。

漢密爾頓說這「無疑是中國政府壓迫言論自由的一個重大轉折點。這是西方首次有大型出版社,在自己的國家裡,自我審查與中國共產黨有關的出版物內容。」

目前任職於澳洲查爾斯史托爾特大學(Charles Sturt University)的漢米爾頓教授,先前曾透過艾倫昂溫出版社,發行過多本著作。

中國駐澳洲大使成競業(Cheng Jingye) 曾反駁說,關於中國干涉澳洲言論自由或其他種種說法,是「毫無根據」、 「企圖挑起恐中情緒」。

本月初德國學術書籍出版社「施普林格自然」(Springer Nature),為配合中國當地法令,針對中國市場進行部份出版內容取得的限制。外國媒體發現,所謂的「限制」,就是無法看到涉及敏感議題的學術期刊等讀物,包括「台灣」、「西藏」、「文化大革命」等。

「施普林格自然」也是繼今年8月英國劍橋大學出版社移除網站300篇政治敏感相關期刊及評論文章後,第二家屈服北京壓力的大型出版社。後來在學界強烈反彈下,劍橋大學出版社又將撤下的文章重新上網。

現在澳洲也傳出類似事件,讓人擔心中國政府拑制言論自由之舉,已從中國境內,擴大到國外的學術及出版界。