蔡總統：TPP有新進展 台灣將展企圖心

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（13日）表示，亞太經濟合作會議（APEC）後，看到跨太平洋夥伴協定（TPP）有新進展，是機會也是挑戰，將向區域國際夥伴展現台灣參與區域經濟整合最大努力與企圖心。



蔡總統上午在總統府，接見我國出席106年、第25屆APEC經濟領袖會議（AELM）代表團。



中央社引述APEC領袖代表宋楚瑜向蔡總統表示，代表團所有同仁盡心盡力，不分過去政黨背景，精誠團結，勇於任事，圓滿地把總統交付任務，及國家在世界上應有的表現，全力、盡力達成。也讓世界看見、聽見台灣。

蔡總統肯定代表團的努力，完成她交付的任務。總統說，APEC後，外界看見TPP有新進展，證明透過對話與交流，推動更廣泛經貿合作，依然是各國共同期待。



總統並指出，新進展是機會也是挑戰，政府會全力以赴，持續調整產業結構與體質，向區域間國際夥伴展現台灣參與區域經濟整合最大努力與企圖心。台灣要走出去，會爭取每個國際場合發聲機會，持續提高台灣的國際能見度，展現對國際的貢獻與責任，這是走向世界的原則。



她同時指出，外交工作靠的是經年累月累積，一定要不分朝野、顏色、政府或民間，通力合作，才能完成任務。



美國退出後，由日本主導的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）11個成員國，達成協議將TPP改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），並在部分基本內容上達成共識。