西總理赴加泰隆尼亞競選造勢 鼓勵「沉默少數」用選票發聲

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）於昨（12）日解散加泰隆尼亞自治政府以來，首次前往加泰隆尼亞地區，為將代表其政黨「人民黨」（People’s Party）參加12月21日加泰隆尼亞地方大選的候選人亞比奧（ Xavier García Albiol）競選造勢，鼓勵支持者投票。

加泰隆尼亞地區將於今年12月11日舉行地方大選，以選出取代先前遭解散的自治政府。總理拉荷義也已經動員人力與資源，希望屆時能夠在大選中取得勝利。

根據西班牙《國家報》（El País）報導，有將近1200名人民黨支持者到場，揮舞著西班牙國旗，表達支持。

針對先前中央政府啟動憲法第155章，解散加泰隆尼亞地方自治政府的決定，拉荷義表示當時確實已經竭盡所有阻止其片面非法宣布獨立的選項，才會選擇採取此非常手段。

「（動用憲法第155章）的確是非常手段，但是我們所做的決定，和任何歐洲其他國家遇到這種事情所會做的事情完全相同。」拉荷義不斷強調。

他也透過這次的競選造勢再次批評先前分離政府的「非法行徑」不值得尊敬。

「在西班牙任何人都有權力在法律規範的範圍內，為自己的理想與理念發聲。然而他們（指前加泰隆尼亞前政府）的所作所為非但不合於法律，也不代表多數人的心聲。」拉荷義批評。

而這次舉行的地方選舉，拉荷義表示，是為了能夠將穩定與秩序帶回加泰隆尼亞地區。

「是時候讓加泰隆尼亞的人民生活回歸正常，不再遭到犧牲了。我們希望這次的選舉可以成功將和平、穩定及資源共享帶回這個地區。我們希望展開新的時期，讓多數人民不必再為了少數分子的行為受苦。」拉荷義表示。

為此，拉荷義鼓勵並呼籲那些「沉默的少數」屆時前往投票所投票，用選票的方式將常態、穩定，及真正的民主再次帶回加泰隆尼亞。