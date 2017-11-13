【北方四島爭議】日俄加緊合作　和平條約恐仍無望

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本《產經新聞》報導，日本首相安倍晉三於本（11）月10日下午，在越南峴港和俄羅斯總統普丁舉行了領袖會談。

兩位領袖討論到北韓核武問題，確認兩國將嚴格履行安理會對北韓的制裁決議。安倍在會談中強調「北韓的非核化是日俄共同的目標。為達成此目標，徹底履行安理會決議是不可或缺的」，並稱「我希望俄羅斯可以在這方面扮演更重要的角色」，要求俄方的合作。會後，安倍告訴記者「我和普丁就北韓事務，進行了相當深入的討論」。

安倍在會談中也強調，日本人的後代實現了包機前往北方四島進行掃墓的願望，以及與俄方在四島進行共同經濟活動的實地訪查，「我希望日俄可以確實朝向締結和平條約前進。」對此，普丁表示「日俄間的政治對話開始增加，且在經濟方面的合作也正在發展。」

安倍和普丁還同意將加速日俄共同經濟活動的討論，以便在明年春天可以提出更具體的方案。兩人確認今年內啟動作業小組討論雙方人員往來的法律框架，並且將在明年一月舉行次長級協議。

普丁還恭喜安倍領軍的自民黨在眾院大選中大獲全勝，稱「我期待我們的計畫能因此全部實現」，而安倍也向普丁表示「很高興能夠繼續和佛拉迪米爾共事」，充分展現了日俄蜜月般的友好氣氛。

但是，日俄和平條約的締結恐怕沒有安倍想像中容易。

日本《讀賣新聞》報導，普丁在11日的記者會中說日俄和平條約「仍有許多問題」，因此要花時間來解決。普丁說「俄羅斯必須詳查日本在安保方面對其夥伴（美國）負有什麼義務，以及這樣的義務會對和平條約的談判造成什麼影響」，認為美日安保條約是日俄間談判的關鍵因素。

此外，普丁還表示「解決這些問題是相當繁雜的作業，一年內可能完成不了」，並稱「這跟誰執政無關。是不是普丁和安倍並不重要」，強調不拘泥要在自己或安倍任內實現日俄和平條約的締結。

而根據《日本放送協會（NHK）》報導，雖然普丁也認為北韓不應該擁有核武，但是和中國相同，普丁也強調對話才能解決問題，而不是像美國和日本一樣一昧加強對北韓施壓。