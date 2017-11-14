「再不訂票就沒了」2018 TIFA國際藝術節正式開跑 

( 臺灣英文新聞 / 記者 李佳編輯報導 )「精彩10光，Perfect10」台灣國際藝術節(TIFA)自2009年開始，明(2018)年將邁入第十年！明年從2月23日至4月15日，將帶來20檔精彩節目，包含音樂、戲劇及舞蹈，匯集國內外藝術名家，與觀眾一同迎接TIFA精彩十年 !

圖為 2018臺灣國際藝術節(TIFA)記者會演出 ( 圖/兩廳院 )

國家兩廳院藝術總監李惠美表示「藝術就像一條河，這條河只能往前流，無法往回走」。李惠美指出「香港國際藝術節」一季的經費，幾乎是兩廳院一年的經費，雖說還需要更多企業力量的支持，但李惠美也提到感謝各界觀眾力挺、企業夥伴的支持，TIFA才能努力邁向第十年。

圖為 TIFA演出團隊 來自日本喜感大師三古幸喜《變身怪醫》來台演出 ( 圖 / 兩廳院 )

在各地有許多藝術節，但能創造在地風潮的少之又少，公共事務公共關係部副總 陳木蘭表示，「香港用了40年的時間，TIFA才費了10年功夫」，要培養觀眾，把國外節目帶到在地，是一件非常困難的事情。陳木蘭期盼這次TIFA，能吸引到更多新朋友走進藝術，讓臺灣觀眾不必出國也能欣賞國內外藝術家風采。 兩廳院推出早鳥優惠及全系列套票等方案，希望能更吸引買票風潮，支持藝術。

圖為 TIFA 演出團隊 來自法國聲光劇團《馬戲暗影》 ( 圖 / 兩廳院 )

即日起至11月30日，早鳥票已在兩廳院全面啟售，而TIFA售票成效越來越好，9年來吸引510萬人次參與場內外藝文盛事，2018邁入第10年，開賣短短幾天，有些檔次已全數售光 ! 這次20檔演出包羅萬象，邀請來自法國、比利時、加拿大等多國藝術團隊，還沒搶票的民眾得加緊腳步，開啟藝術之窗，欣賞國內外風采！更多售票資訊請上兩廳院網站。